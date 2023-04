Matthew Perry vai retirar a piada sobre Keanu Reeves do livro de memórias

O ator norte-americano escreveu na sua autobiografia "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" que era uma pena talentos como River Phoenix terem morrido enquanto Keanu Reeves continuava por cá.

O ator Matthew Perry, que interpretou Chandler Bing, na série Friends, fez várias referências insultuosas ao ator canadiano Keanu Reeves, na sua autobiografia Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, lançada em novembro de 2022. Depois das críticas que recebeu e de um pedido de desculpas formal, o ator anunciou que as futuras edições do livro já não vão ter essa referência.







REUTERS/Mario Anzuoni

O livro é baseado nas memórias do ator sobre a sua luta contra a dependência e abuso de substâncias. Uma das passagens mais controversas acontece quando Matthew Perry pergunta porque é que Reeves "ainda está entre nós", enquanto atores "talentosos" como River Phoenix já morreram.Esta semana numa conferência no Los Angeles Times Festival of Books, o maior festival de livros dos Estados Unidos, o protagonista de Friends afirmou: "Usei o nome dele porque moro na mesma rua," alegando que a escolha foi aleatória. "Pedi-lhe desculpas publicamente," acrescentou."Qualquer versão futura do livro não terá o nome dele," acrescentou."Disse uma coisa estúpida. Foi uma coisa má de se fazer", lamentou, citado pela BBC. Matthew Perry afirmou que se encontrasse com o vizinho lhe pedira desculpas pessoalmente.Nas páginas do livro, Perry acaba a insultar Reeves para elogiar outros colegas de profissão entretanto desaparecidos, como River Phoenix e Chris Farley. "A lista de génios que estavam à frente do seu tempo é demasiado longa para detalhar aqui - basta dizer que próximo de topo de qualquer lista devia estar o meu co-protagonista de Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon, River Phoenix", escreve.Mais à frente na obra, volta a referir: "River era um homem lindo, por dentro e por fora - demasiado belo para este mundo, aparentemente. Parece que são sempre os homens talentosos que desaparecem. Porquê que pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves continua entre nós? River era melhor ator que eu".

No pedido que escreveu em outubro, Perry garantiu ser "grande fã de Keanu". "Escolhi o seu nome ao acaso, errei. Peço desculpa. Devia ter usado o meu próprio nome."



River Phoenix morreu em 1993, aos 23 anos, depois de uma overdose de cocaína e heroína e Heath Ledger morreu em 2008 na sequência de uma overdose acidental de medicamentos.