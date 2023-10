A filha mais velha dos reis de Espanha e herdeira do trono completa 18 anos, esta terça-feira, dia 31, e vai jurar a Constituição. Saiba quem é a discreta Leonor, que dizem não ser uma típica princesa.

Completa esta terça-feira 18 anos, está nas capas de todas as revistas e jornais, embora não seja uma celebridade nem uma influencer. É Leonor de Borbón Ortiz – filha mais velha dos reis Felipe VI e Letizia e herdeira do trono de Espanha – que esta terça-feira jurará a Constitução espanhola, de 1978, perante as Cortes, como o seu pai também fez a 30 de janeiro de 1986.