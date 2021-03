Do tom de pele de Archie ao sexo do novo bebé. As revelações da entrevista de Harry e Meghan

A entrevista dada no domingo à noite pelos duques de Sussex a Oprah Winfrey está longe de ter deixado de produzir ondas de choque. A família real britânica, principal visada das acusações do casal, não se pronunciou sobre o seu conteúdo, nem é expectável que o faça. Vinte e seis anos depois da mãe ter abalado a monarquia com uma entrevista à BBC, agora é a vez de Harry e Meghan voltarem a apontar o dedo à estrutura rígida da realeza britânica.







São estas as principais revelações da entrevista de ontem, transmitida pela CBS.Durante o tempo em que foi um membro sénior da família real inglesa, Meghan Markle sentiu-se tão isolada, sozinha e sem apoio. "Simplesmente não queria mais viver." E foi pela insistência desse pensamento que partilhou com Harry o que estava a sentir. "Sabia que se não lhe dissesse, que podia fazê-lo." Quando tentou pedir ajuda ao palácio e recebeu como resposta: "Vejo como isto é mau para ti, mas não há nada que possamos fazer para te proteger porque não és um membro pago da instituição".Quando Meghan estava grávida do primeiro filho - Archie - chegou a haver conversas no palácio sobre que tom de pele ele teria quando nascesse, já que Meghan é filha de mãe negra e pai branco. À duquesa de Sussex foi ainda dito que o filho mais velho não teria segurança ou um título real. Meghan recusou revelar quem teve estas conversas com ela durante a sua gravidez. Também Harry admitiu ter ouvido conversas na linha de "como é que as crianças vão ser?". Quando nasceu foi anunciado que Archie não teria um título real, por decisão dos pais Harry e Meghan.Nem tudo foi feito de recordações tristes e perturbadoras. Sentados lado a lado, Harry e Meghan revelaram que vão ser pais de uma menina, que nascerá no verão. Sentindo-se "maravilhado e agradecido", Harry admitiu "ter um rapaz e uma rapariga, que mais podemos pedir. Temos a nossa família". O casal anunciou ainda que não terá mais filhos: "Dois é suficiente".Três dias antes do casamento oficial, os dois trocaram votos no pátio da sua casa em frente ao arcebispo de Canterbury. Meghan contou ainda que os votos aí trocados estão emoldurados na sua casa.Foi precisamente a cerimónia de casamento que terá levado ao momento de viragem com a imprensa britânica. Meghan teve de vir desmentir que tinha feito chorar a cunhada Kate Middleton. Na entrevista com Oprah, Meghan conta que foi ao contrário. Kate fez Meghan chorar - exatamente por causa de um problema com os vestidos das meninas das flores, grupo do qual fez parte a princesa Charlotte, filha de Kate e William -, mas dias depois pediu-lhe desculpa e levou-lhe flores, tendo o problema ficado resolvido.Harry admitiu que se não fosse Meghan não se teria desvinculado da família real. Disse que estava aprisionado no sistema, mas não o sabia. "Estava aprisionado no sistema, como o resto da minha família está. O meu pai, o meu irmão, eles estão apriosionados". Meghan partilhou no seu Instagram um excerto em que Harry confessa sentir uma liberdade com o filho que não seria possível em Inglaterra. "Pode sair com ele de bicicleta, ir à praia e passear com os cães", descreveu.A ex-atriz partilhou que durante o tempo em que vivem em Inglaterra mal podia sair de casa. Por causa das pessoas "da Firma" - o termo usado para a casa real - que estavam demasiado preocupadas com a forma como as coisas poderiam ser vistas. "Sei que se preocupam pela forma como pode ser visto, mas já pensaram como é que me sinto?", contou Meghan, dizendo nunca se ter sentido tão sozinha.Sem poder sair de casa, Meghan percebeu também que o conselho que tinha recebido antes de casar não tinha como intenção protegê-la. "Todas as pessoas que me eram próximas receberam indicações claras a partir do momento em que comecei a namorar com Harry, para responderem sempre 'não comento'". Depois de casada diz ter percebido que essa mensagem tinha por intenção silenciá-la e não protegê-la.O filho mais novo de Diana e Carlos contou ainda que no processo de reflexão sobre sair da família real que o pai deixou de lhe atender o telefone. "Tive três conversas com a minha avó, e duas com o meu pai, antes de ele deixar de me atender. E depois ele disse-me, podes enviar isso por escrito?" Foi nessa altura que o príncipe e quinto na sucessão decidiu tomar uma atitude. "Precisava de fazer isto pela minha família. Não é uma surpresa para ninguém. É muito triste que tenha chegado a este ponto, mas tinha de fazer alguma coisa pela minha saúde mental, a da minha mulher e pela do Archie."Neste momento, Harry já voltou a falar com o pai, mas há ainda muita dor para lideram. E confessou que têm muito "para trabalhar" em conjunto. Lembrando que o pai passou por algo semelhante e que esperava mais apoio por parte dele.Já em relação ao irmão, William, mantém que os dois gostam muito um do outro, mas que a relação entre ambos está numa fase mais afastada.Depois de terem anunciado que se iam afastar das obrigações da família real, Harry confessou que deixou de receber fundos do palácio no primeiro trimestre de 2020. Para pagar pela segurança da família, acabaram por surgir os acordos lucrativos como os que fizeram com a Netflix. Meghan garantiu que a entrevista de ontem não foi paga.Além desses contratos, o único dinheiro que Harry diz ter é o que lhe foi deixado pela mãe, a princesa Diana.Tanto Meghan como Harry fizeram questão de sublinhar o quanto gostam e admiram a rainha Isabel II. A rainha, avó de Harry, sempre foi "maravilhosa", disse Meghan, recordando uma viagem de comboio que fizeram juntas e em que partilharam uma manta e Meghan recebeu uns brincos e um colar de pérolas de Isabel II. Harry garantiu que tem uma ótima relação com a avó: "Ela é o meu comandante."E Meghan fez questão de sublinhar as diferenças. Afinal parece que todas estas queixas se dirigem não à família, mas à instituição que a rodeia. "Existe a família, e depois existem as pessoas que trabalham para a instituição, essas são duas coisas separadas e é importante separá-las, porque, a rainha, por exemplo, sempre foi maravilhosa comigo", defendeu Meghan.