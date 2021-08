Príncipe George é um tirano malcriado que insulta a avó

Com apenas 8 anos, o príncipe George, filho mais velho dos duques de Cambridge, é protagonista de uma polémica série de comédia em desenhos animados, que acaba de estrear na HBO Max, nos Estados Unidos. Chama-se The Prince e satiriza a dinâmica da família real britânica. Além de George – terceiro na linha de sucessão ao trono de Inglaterra, depois do avô e do pai, os príncipes Carlos e William – também os seus irmãos, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, de 6 e 3 anos, entram na história. Para muitos, a série, de 12 episódios – que promete ser ainda mais controversa do que a The Crown, da Netflix – ultrapassou os limites ao satirizar as crianças reais, dando-lhes uma imagem de tiranos, caprichosos e malcriados.



Menosprezar os empregados

No trailer, o pequeno Louis, retratado como um verdadeiro hooligan, com voz grave de adulto, ordena a um mordomo que lhe sirva chá. Depois de beber, atira a chávena para o chão, que se desfaz em mil pedaços. "Este miúdo dá-me calafrios", comenta o príncipe George, que também menospreza os empregados, dizendo-lhes que o chá sabe a xixi, que insulta a avó e que é obcecado por uma menina, que manda levar à força a uma das suas festas no palácio.



A série é produzida pelo comediante e guionista norte-americano Gary Janetti, que começou a satirizar os Windsor na sua conta no Instagram. Em abril de 2020, lançou um teaser naquela rede social, mostrando o príncipe George num vídeo sobre a pandemia: "Olá pessoal! Sou eu, o príncipe George. Sei que o confinamento é difícil, e estamos todos fartos de estar fechados nos mesmos 775 quartos. Mas estamos todos juntos nisso. Bem, eu não, não estou nisso...".