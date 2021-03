Quem é o membro racista da família real?

As ondas de choque da entrevista dos duques de Sussex ainda não passaram. No ar mantém-se as alegações de racismo por parte de um membro da família. O casal disse, na entrevista a Oprah Winfrey, que um membro próximo da família tinha levantado questões sobre o tom de pele que o filho de ambos teria. Depois de largarem a bomba, Harry garantiu a Oprah que não tinham sido os avós a levantar esta questão e que nunca revelaria quem tinha sido. Mas o mundo tem-se perguntado quem terá dito tal coisa.







familia real britânica LUSA_EPA

View this post on Instagram A post shared by Clarence House (@clarencehouse)

That bald patch tells me he's the one that brought up Archie's skin colour pic.twitter.com/JvQoPv77Yc — Wow, That's Crazy (@DumiCarl) March 8, 2021

For those wondering who within the Royal Family might have asked Harry and Meghan questions about the colour of Archie's skin, I have a pretty good idea... pic.twitter.com/ktWiK4hRxc — A Student Nurse #NHS (@deficit_the) March 8, 2021

Harry justifica não revelar quem foi porque isso "causaria muitos estragos". O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado na terça-feira onde refere que as memórias dessa conversa não são coincidentes, embora adianta que levará muito a sério essas alegações. O que sugere que a família pode não estar disposta a reconhecer que tais afirmações foram feitas. Mantendo que tanto Harry como Meghan e Archie são membros da família e "muito queridos".Perante a afirmação de Harry de que as repercussões seriam significativas, várias apostas online resolveram tirar das hipóteses as mulheres reais - Camilla e Kate - no caso. Deixando assim apenas para William e Carlos a possível autoria da pergunta sobre quão escura seria a pele de Archie, durante a gravidez de Meghan. Meghan também contou que nessas conversas foi dito ao casal por diversas ocasiões que o filho deles não deveria ter título nem segurança.No Twitter, alguns argumentam que terá sido Carlos a fazer estas afirmações. Uma vez que é o herdeiro ao trono e, segundo Harry, deixou de falar com ele durante o processo em que o casal estava a tentar afastar-se da família real. Quem aposta em Carlos como o membro da família real preocupado com a cor da pele do neto, acredita que as fotografias publicadas na terça-feira, no Instagram de Carlos de uma visita a uma comunidade negra , possam ser uma resposta ao filho.Outros garantem que terá sido William quem fez tais afirmações. Até porque a relação entre os dois irmãos começou a ficar mais distante quando foi anunciado o noivado com Meghan, já que William - o segundo na sucessão ao trono - terá pedido ao irmão para ir com calma, antes de decidir casar.Mas há também quem aponte para outra direção. A princesa Michael de Kent, prima da rainha, que foi criada na Alemanha Nazi e cujo pai serviu nas SS.Se há quem ande a tentar descobrir quem fez a pergunta racista em relação a Archie há publicações que recordam o passado racista da maioria das famílias reais europeias, onde se inclui a inglesa. O facto de serem uma família real que presidiu a um império assente na colonização, faz com que os Windsor sejam de alguma forma herdeiros de um passado racista, como lembra a Insider Sobre este passado histórico, Carlos já fez um mea culpa, reconhecendo "a terrível atrocidade do comércio de escravos e o sofrimento inimaginável que causou". No entanto, da rainha nunca se ouviu uma declaração sobre o tema.E o próprio Harry também não é estranho como protagonista de ofensas raciais. A sua máscara de Hitler em 2005 ficou famosa e enquanto estava nas forças armadas foi público o uso de calão racista para com um colega . Nas duas ocasiões o príncipe pediu desculpas.Na entrevista com a Oprah o próprio Harry admitiu que até ter casado com Meghan "não tinha consciência" do preconceito implícito que existe.