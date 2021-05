Quase 35 mil pessoas pedem a Harry que abdique dos títulos reais

Petição foi lançada há duas semanas por lady Colin Campbell autora do livro sobre os duques de Sussex e tinha como limite chegar às 35 mil assinaturas. Já ultrapassou as 32 mil.

O pedido sob forma de petição pública é claro: Harry deve pedir à rainha Isabel II que suspensa os seus títulos e posição na sucessão ao trono em suspenso. Desta forma ficava livre de todas "as restrições diplomáticas, políticas e constitucionais que são uma parte inevitável da sua posição real".



A este apelo lançado por lady Colin Campbell já responderam mais de 32 mil pessoas. O limite colocado na petição, lançada há duas semanas, é de 35 mil.



Lady Colin Campbell, autora entre outros do livro Meghan e Harry: A história verdadeira, acredita que só assim haverá uma verdadeira desvinculação entre Harry e a família real britânica, o que irá permitir ao filho mais novo do príncipe Carlos dizer tudo o que pensa, sem prejudicar a família real.