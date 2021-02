Quem são as mulheres da família real que não suportam Meghan

Desde que chegou à casa real britânica, na primavera de 2017, a atriz norte-americana tem despertado ódios por parte de vários elementos dos Windsor, sobretudo as mulheres. A última é a princesa Eugenie, que foi mãe pela primeira vez, no passado dia 9, e sentiu-se "ofuscada" com a notícia de que os duques de Sussex, esperam o segundo filho, divulgada a 14 de fevereiro, apenas dois dias após a princesa ter tido alta hospitalar.



Fãs no Twitter disseram que Harry, de 36 anos, e Meghan, de 39 – que anunciaram a sua saída da família real a 8 de janeiro de 2020 e que atualmente vivem na Califórnia, nos EUA – deveriam ter esperado mais tempo para dar a notícia, para que Eugenie tivesse o seu momento e pudesse divulgar uma imagem e o nome do recém-nascido. Esta não é a primeira vez que Meghan e Harry tiram protagonismo à prima. Já na primeira gravidez de Meghan, o anúncio foi feito dias antes do casamento da filha mais nova do príncipe André e de Sarah Ferguson com Jack Brooksbank, em outubro de 2018.



Camilla eclipsada e enfurecida

Sarah ficou furiosa e quando o Palácio de Kensington anunciou que Meghan e Harry estavam à espera do primeiro filho, a ex-nora da rainha Isabel II publicou uma série de tweets sobre o casamento da filha e de Jack. O movimento foi entendido por muitos como um golpe contra o irmão de William e a mulher, embora Eugenie e Harry sempre tenham tido uma relação muito próxima.



No livro Finding Freedom, sobre a vida dos duques de Sussex, os autores Omid Scobie e Carolyn Durand garantem isso mesmo. Eugenie foi quem melhor recebeu a atriz quando o namoro com o príncipe se tornou público e terá dito a amigos que adorava a namorada do primo.