Harry quebra o silêncio sobre saída da família real: 'Tive medo que a história se repetisse'

Harry confessou que teve medo que a história se repetisse e que acontecesse à sua família o que já tinha acontecido com a mãe, a princesa Diana. Num breve clip que a cadeia de televisão norte-americana CBS revelou sobre a entrevista dos duques de Sussex a Oprah Winfrey, que será emitida a 7 de março, Harry confessa: "A minha maior preocpuação era que a história se repetisse".







No vídeo, acrescenta: "Estou muito aliviado e feliz por estar aqui sentado a falar consigo, com a minha mulher ao meu lado. Porque nem consigo imaginar o que deve ter sido para ela [a mãe, princesa Diana] passar por todo este processo sozinha, porque tem sido incrivelmente difícil para nós os dois, mas ao menos temos um ao outro."Um segundlo clip divulgado mostra a entrevistadora, Oprah Winfrey a dizer que "nenhum tema ficará de fora" na entrevista. Com algumas indicações de que a pressão a que o casal estava sujeito era imensa. E mais uma vez aparece a frase de Harry sobre estar preocupado com a repetição da história.Esta é a primeira entrevista que o casal dá depois de ter mudado para a Califórnia, há um ano. Meghan e Harry confirmaram também, há poucas semanas que a decisão de se afastarem dos deveres reais é definitiva. Dias antes, tinham anunciado que esperam o segundo filho.O afastamento do casal da família real terá deixado o irmão de Harry, o principe William bastante chocado pela forma como os duques de Sussex confirmaram o afastamento: respondendo a um comunicado emitido pela avó dos dois, a rainha Isabel II.Quando tomou a decisão de abdicar do lugar como membros séniores da família real, Harry e Meghan queixavam-se da perseguição dos tabloides. Um tratamento de que a princesa Diana também foi alvo, nos anos de 1990, até à sua morte, a 31 de agosto de 1997, quando estava precisamente a ser perseguida por paparazzi.