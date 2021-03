Pai de Meghan diz que a família real não é racista

Thomas Markle, que não tem uma boa relação com a filha, acredita que apesar de poder ter sido apenas uma pergunta estúpida, alegações sobre o tom de pele do neto devem ser investigadas.

O pai de Meghan Markle disse esta terça-feira que não acredita que a família real britânica seja racista e espera que a alegada pergunta de um membro da família sobre o tom de pele do filho de Meghan e Harry fosse apenas uma pergunta estúpida.







Meghan, Harry e Archie, em setembro de 2019, na visita à África do Sul. REUTERS/Toby Melville/File Photo/File Photo

Meghan Markle disse na entrevista à Oprah que quando estava grávida do primeiro filho, Archie, houve conversas com Harry sobre qual seria o tom de pele do bebé."Tenho muito respeito pela família real, não acreidto que sejam racistas de todo. Não acho que os britânicos sejam racistas, acho que Los Angeles é racista, Califórnia é racista, mas não acho que os britânicos sejam", referiu o pai de Meghan ao canal inglês ITV."A questão sobre qual seria a cor de pele do bebé ou quão escura seria, acredito e espero que tenha sido só uma pergunta estúpida da parte de alguém. Sabe, pode ser assim tão simples. Pode ter sido simplesmente alguém a fazer uma pergunta estúpida. Em vez de ser simplesmente um racista", defendeu Thomas Markle.Apesar de preferir ter dúvidas em relação à intenção do comentário, Thomas Markle acredita que o mesmo deve ser investigado. Meghan Markle e o pai não têm uma boa relação pessoal e o próprio voltou a dizer que a filha o desiludiu quando este esteve doente.