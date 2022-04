Harry no reencontro com a rainha: "Quero garantir que está rodeada das pessoas certas"

O neto de Isabel II falou à NBC que esteve com a monarca e que apenas quer "garantir que ela é protegida". Esta foi a terceira visita a Londres do príncipe depois de ter abandonado as obrigações reis em maio de 2020, mas a primeira com a mulher e os filhos. A rainha conheceu finalmente a neta Lilibet.