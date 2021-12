Celebridades fazem da saúde mental um negócio

São cada vez mais as celebridades a abordar o tema da saúde mental – algumas assumindo as suas próprias fragilidades – e que nalguns casos se está a tornar em oportunidades milionárias de negócio. Selena Gomez acaba de anunciar o lançamento de Wondermind, uma plataforma que arrancará em fevereiro, cujo objetivo é trabalhar o estado psicológico como se trabalha o estado físico, com exercícios práticos para fazer todos os dias, através de podcasts e de outros conteúdos.



"Queremos construir um negócio lucrativo, porque a melhor forma de termos a certeza de que a sociedade dá importância a um tema é ganhar dinheiro com ele", disse Mandy Teefey, produtora e mãe de Selena Gomez. A atriz e cantora norte-americana, de 29 anos, revelou que sofreu de ansiedade e depressão em 2016, que a obrigou a suspender uma tournée. No ano passado, Selena contou numa entrevista que depois de anos de terapia foi diagnosticada como bipolar.



Harry e Meghan capitalizam o fitness mental

Alguns dos vários negócios que Harry e Meghan Markle têm estado a empreender desde que saíram da família real britânica, estão relacionados com a saúde mental. O príncipe foi nomeado "chief impact officer" da BetterUp, uma empresa norte-americana com apps que oferecem serviços de coaching e terapia, avaliada em 100 mil milhões de dólares. "Acredito que dar prioridade ao nosso fitness mental ajuda a desbloquear o potencial que nunca pensámos ter dentro de nós", disse o filho mais novo do príncipe Carlos.