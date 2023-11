Um é especialista em tráfico de droga e máfia, o outro em crimes económicos. Os bastidores dos dois procuradores titulares do caso que levou à queda do primeiro-ministro.

Em 2019, uma denúncia enviada ao Ministério Público formou uma equipa improvável. João Paulo Centeno, um procurador com três décadas de experiência no combate ao tráfico de droga e máfias violentas, juntou-se a Hugo Neto, magistrado dedicado ao crime económico (e 15 anos mais jovem). Os dois procuradores começaram a trabalhar na queixa que apontava para suspeitas de favorecimento de grupos empresariais no Plano Nacional do Hidro- génio, investigação que foi alargada para os negócios do lítio e do megacentro de dados.