Carlos Torres
Carlos Torres
05 de agosto de 2025 às 23:00

Férias no Alentejo

Trazemos-lhe um guia para aproveitar o melhor do Alentejo litoral. E ainda: um negócio fraudulento com vistos gold que envolveu 10 milhões de euros e uma entrevista ao filósofo José Gil.

Durante quatro dias, os repórteres Sofia Parissi e Miguel Baltazar fizeram mais de 600 quilómetros na costa alentejana para elaborarem um guia com sugestões de praias, restaurantes e hotéis. Começando na Comporta, com a vista do estuário do Tejo e dos campos de arroz, passando por Melides, Sines, Porto Covo e Milfontes e terminando na Zambujeira do Mar, os jornalistas da SÁBADO estiveram em mais de 20 praias e visitaram vários restaurantes, bares e hotéis (alguns recentes). Um deles foi o Porto Covo Hotel & Spa, que fica em frente ao mar, com decoração moderna e quartos grandes e confortáveis e com um pequeno almoço generoso. 

