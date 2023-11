PSD: Montenegro pede eleições antecipadas. 'Estamos preparados'

O líder do PSD Luís Montenegro reagiu esta terça-feira à demissão de António Costa, tendo pedido eleições antecipadas. "Não podemos perder mais tempo", afirmou.







Miguel A. Lopes/Lusa

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O líder social-democrata disse que "a democracia e os seus mecanismos vão funcionar". "Como disse muitas vezes nos últimos meses, se o Governo nao mudar, o país vai querer mudar de Governo".Luís Montenegro considerou que "para o PSD, o mais importante é sempre a vida concreta de cada criança, mãe, jovem, trabalhador, reformado, avô". "Mesmo num dia difícil como o de hoje, a nossa atenção está em primeiro lugar centrada em quem não tem dinheiro para pagar alimentação, medicamentos, transportes, que espera e desespera por tratamento no SNS, por um professor na sala de aulas, por arrendar uma casa ou pagar uma prestação inflacionada".O líder do PSD descarta qualquer acordo governativo com o Chega: "Um não é um não.""Hoje é preciso assegurar que temos liderança, equipa e programa para inverter o ciclo de empobrecimento que nos trouxe até aqui", frisou. "O Governo cai e caiu por dentro. É imperioso recuperar a credibilidade e confiança que se perderam e desbarataram. Só dá com eleições antecipadas: estamos preparados para elas. Nunca tivemos pressa, mas agora a degradação do Governo implica que não se perca mais tempo e que se devolva a decisão ao povo.""Conhecem a nossa firmeza, compromisso com a verdade, ética e urbanidade", continuou."O País não pode ser levado a decidir com base em interesses particulares. Portugal não pode ser o país onde a ideologia é usada sem seriedade inteletual, de forma demagógica para empobrecer segmentos da população onde se criam esquemas de dependência. Esta manipulação como a mentira tem sempre um prazo de validade. Por isso, acarreta como consequência a formação de uma legião de pobres e remediados."O presidente do PSD convocou uma reunião de urgência da direção do partido "perante a gravidade da situação que envolve a base central do Governo".Numa nota do partido enviada esta manhã, informa-se que Luís Montenegro "convocou de urgência uma reunião da Comissão Permanente (núcleo duro da direção) para a tarde de hoje".