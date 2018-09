Rui Pinto, um génio da informática e do crime, é o único suspeito de ter roubado a correspondência privada ao Benfica. Ao longo da semana, saiba o que se descobriu sobre ele.

Rui Pinto é o suspeito de ter roubado a correspondência electrónica privada do Benfica, que foi divulgada na Internet. Tem menos de 30 anos e opera a partir de Budapeste. É um génio da informática que ainda muito jovem, aos 23 anos, foi apanhado pela primeira vez depois de desviar 270 mil euros de um banco nas ilhas Caimão. Rui Pinto está a ser investigado em Portugal e Espanha.



Para a Polícia Judiciária (PJ) e para o Ministério Público (MP), é o único suspeito do roubo ao Benfica - mas já esteve envolvido em crimes de roubo de correspondência electrónica também ao Sporting e ao FC Porto. Segundo o seu pai, Rui Pinto tem medo de regressar a Portugal, porque seria detido.



Contudo, terá assumido uma posição de desafio depois de a capa da SÁBADO ter sido revelada. Após vários meses sem actividade, a página de Facebook do Football Leaks, a que o nome de Rui Pinto está associado, divulgou uma publicação: "PJ [Polícia Judiciária] à minha procura? LOL #apanhem-me se puderem".



Rui Pinto é o suspeito de ter roubado segredos do Sporting, da Doyen Investment Sports. Foi em 2015 que Nélio Lucas, o empresário que dá a cara pela Doyen, entrou na sede da Polícia Judiciária de Lisboa para apresentar uma queixa. Às 16h15 de 7 de Outubro de 2015 o empresário revelava aos inspectores que quatro dias antes, às 8h15 de 3 de Outubro, tinha recebido um primeiro email, com domínio do Cazaquistão, de alguém que se apresentava como "Artem Lobuzov" e que dizia estar na posse de informação confidencial sobre "o grupo Doyen bem como da sua relação com outras entidades e sociedades espalhadas pelo mundo". Seria Rui Pinto, o hacker que roubou os emails do Benfica. Mais: nos emails trocados de seguida, esse interlocutor dizia estar disposto a manter documentos e informação privados em troca de uma "doação generosa".



Mas Rui Pinto não é só investigado pelas autoridades portuguesas - também pelas espanholas. A investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária à fuga de informação sobre dados dos clubes passou a contar, em determinada altura, com o interesse das autoridades espanholas. A Fiscalia, autoridade equivalente ao Ministério Público português, detectou, a partir de contactos entre as polícias dos dois lados da fronteira, que a técnica usada para atacar os clubes portugueses era a mesma que a utilizada em Espanha, onde o Real Madrid e várias empresas de investimento e intermediação de jogadores tinham sido atacados e alvo de extorsão por parte de um pirata informático e de um advogado.