Benfica avançou com queixa contra a Google e o Wordpress. Empresas já avisaram quatro bloggers que é necessário entregar dados.

Os bloggers visados pelas queixas do Benfica contra a Google e a Wordpress estão preocupados com a possibilidade de a investigação divulgar os seus dados pessoais. A Justiça dos Estados Unidos pediu às gigantes tecnológicas que forneçam nomes de utilizadores, emails, dados de contas bancárias e palavras-passe.



Ao longo do mês de Setembro, os gestores dos blogues O Artista do Dia, Mister do Café, Mercado do Benfica e O Arquivo Secreto da Liga foram informados dessa necessidade através de email, indica o Jornal de Notícias. Agora, a Google e a Wordpress têm até ao dia 26 de Outubro para prestar essa informação à Justiça.



Alguns bloggers contactaram advogados norte-americanos, mas lamentam que os custos sejam "incomportáveis", que chegam aos milhares de euros.



Apesar desta acção ter sido apresentada junto da Justiça dos EUA, o Benfica pode avançar com mais acções legais na Europa.