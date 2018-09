O plano é apresentado na acusação do Ministério Público como o "Acordo Conjunto" feito entre o oficial de justiça José Silva, o oficial de justiça e ex-observador de árbitros Júlio Loureiro e o colaborador da administração da Benfica SAD, Paulo Gonçalves para beneficiar o Benfica através do conhecimento antecipado de processos judiciais e também da obtenção de decisões favoráveis. A acusação do e-toupeira indica ainda que a queixa dos emails foi espiada 211 vezes e que o processo dos vouchers foi visto de forma indevida 186 vezes.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP) do caso e-Toupeira, a que a SÁBADO teve acesso, "pelo menos desde Março de 2017, Paulo Gonçalves, enquanto colaborador da administração da Benfica SAD e no interesse desta, solicitou aos funcionários de justiça José Silva e Júlio Loureiro que acedessem a processos pendentes e lhe transmitissem informações relativos a esses processos, designadamente inquéritos que corriam no DIAP de Lisboa e Porto, ou outros processos a que conseguissem acesso dispersos por diversos tribunais".

Segundo o despacho deduzido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, "com a promessa de tratamento privilegiado junto do Benfica, designadamente para assistência a jogos em condições favoráveis", José Silva e Júlio Loureiro "aceitaram proceder como solicitado".

"Tais processos incidiam sobre investigações na área do futebol ou a pessoas relacionadas com este desporto (…) em que era visada ou denunciante a Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD, ou os seus elementos, e processos relativos a clubes adversários e seus administradores", lê-se no documento de 80 páginas.

O objectivo de Paulo Gonçalves e da Benfica SAD, sustenta do MP, era "antecipar diligências processuais em que seria visada a Benfica SAD e seus membros ou ainda informações antecipadas de decisões judiciais, tudo em Benefício da SL Benfica Futebol SAD."

Em troca destes acessos, Paulo Gonçalves e a Benfica SAD terão oferecido "pelo menos nas épocas desportivas 2016/2017 e 2017/2018 e até 3 de Março de 2018" convites e produtos de merchandising a Júlio Loureiro, "de forma a criar condições de permeabilidade por parte do observador de arbitragem" para obter "decisões favoráveis, conhecimento privilegiado de informações desportivas e de pessoas e contactos ligados à arbitragem".

Em troca, os funcionários judiciais e o observador de arbitragem receberam da Benfica SAD, "através de Paulo Gonçalves ou algum intermediário, convites e bilhetes para assistirem gratuitamente a jogos" no Piso 1, o anel VIP do estádio Estádio da Luz – incluindo acesso a lounge com comida, bebida e parque automóvel. Para além disso receberam ainda merchandising como camisolas e casacos da equipa de futebol e ainda uma promessa de contrato de trabalho no Museu Cosme Damião para um sobrinho de José Silva.

Para esconder os pedidos e recompensas, os contactos de José Silva com Paulo Gonçalves, eram realizados através de Óscar Cruz ou Júlio Loureiro.

Todo o esquema descrito pelo Ministério Público assenta na possibilidade de violar a informática judicial e, com isso, aceder a informação privilegiada de processos em segredo de justiça sobre as investigações da Polícia Judiciária e do Ministério Público ao Benfica mas também sobre os seus adversários.

"Tais processos incidiam sobre investigações na área do futebol, ou a pessoas relacionadas com este desporto, designadamente inquéritos que se encontravam em curso e em segredo de justiça em que era visada, ou denunciante, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD, ou os seus elementos, e processos relativos a clubes adversários e seus administradores, ou colaboradores", afirmam os procuradores.

Um exemplo de cada uma dessas linhas de interesse que Paulo Gonçalves manifestou junto dos dois funcionários judiciais está na forma como os processos dos emails e do vouchers foram devassados.

Queixa dos emails espiada 211 vezes

O chamado ‘caso dos emails’, correspondência interna do clube divulgada na internet, foi o mais espiado pelo funcionário judicial José Augusto Silva. Esse inquérito, em que o Benfica se queixou contra incertos por acesso indevido ao sistema informático do clube, em particular ao correio electrónico, com posterior divulgação pública, foi devassado 211 vezes. Utilizando as credenciais da procuradora Ana Paula Vitorino, então colocada no DIAP de Lisboa, o funcionário judicial fez 211 pesquisas entre o dia 21 de Junho de 2017, em que a primeira entrada registada foi às 16.13, e as 19.55 do dia 29 de Janeiro de 2018.

As entradas ilegais no processo foram feitas por José Augusto Silva a partir dos tribunais de Guimarães e de Fafe. Segundo a acusação, as informações constantes do inquérito terão sido transmitidas ao assessor da SAD do Benfica Paulo Gonçalves.

Com o mesmo expediente – entrar na informática judicial através do seu lugar nos tribunais e e tirar informação sobre a movimentação dos processos -, José Augusto Silva espiou casos relacionados com a guerra entre a Doyen e o Sporting; a investigação do Ministério Público aos convites da Galp a governantes para verem jogos do Campeonato Europeu, em França; uma queixa cível de Pinto da Costa contra o jornal A Bola, o director e um cronista do jornal, entre outros.

A lista dos ex-árbitros ‘portistas’ espiados no caso ‘E-Toupeira’

Uma operação particularmente importante foi a que Paulo Gonçalves pediu para obtenção de dados da Segurança Social relativos a antigos árbitros ligados ao FC Porto, alguns deles arguidos e testemunhas no processo Apito Dourado.

Utilizando as credenciais de uma funcionária do tribunal de Fafe, o arguido José Augusto Silva obteve informações da base de dados da Segurança Social relativas a pessoas com ligações à arbitragem. Os procuradores escrevem na acusação que o pedido de obtenção desses dados foi feito por Paulo Gonçalves, assessor da SAD do Benfica. "Para melhor esconder a origem das pesquisas, no dia 5 de Dezembro de 2017, pelas 10.22 horas, o arguido José Silva acedeu ao sistema CITIUS com as credenciais da funcionária do tribunal de Fafe, Maria Cristina Castro, e entrou no processo com o nº44/15.8T9FAF que ali corria termos e efectuou pesquisas", afirma a acusação.

1 – Belarmino Ferreira Aleixo

Foi árbitro de futebol durante 24 anos, pertencendo à Associação de Futebol do Porto, e, segundo a acusação, surgiu "como interveniente no processo denominado ‘Apito Dourado’, pela existência de uma escuta que o relacionava com o Futebol Clube do Porto, colaborando actualmente num grupo fechado no Facebook ("polvo inteligente"), comentando arbitragens.

2 – António Manuel Perdigão da Silva

Segundo a acusação, Perdigão da Silva foi árbitro assistente até ao ano de 2005 e desde 15 de Agosto de 2017 "é analista de arbitragem no Porto Canal em vários programas".

3 – Bertino da Cunha Miranda

Foi árbitro assistente até 2016, altura em que iniciou funções como vogal da secção profissional do Conselho de Arbitragem da FPF, trabalhando directamente com os actuais árbitros profissionais, quer no auxílio ao treino, quer na análise interna das arbitragens.

4 – Carlos Manuel Carvalho

Foi árbitro de futebol até 1993, membro do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Porto entre 1994 e 1997, presidente desta mesma estrutura entre 1998 e 2011, função a que regressou em 2016. Foi também arguido no Apito Dourado.

5 – Alexandre Morgado Gonçalves

Foi árbitro entre 1981 e 1994, pertencendo à Associação de Futebol do Porto. Foi observador de arbitragens da Liga Portuguesa de Futebol Profissional até 2012 e presidente do Conselho de Arbitragem da associação de futebol portuense.

6 – Sérgio Manuel Pereira

Foi árbitro entre 1984 e 2008. Segundo a acusação foi "interveniente no denominado processo ‘Apito Dourado’, primeiro como arguido e, no julgamento, como testemunha. Escreve num grupo do Facebook intitulado "árbitros e ex-árbitros de futebol".

7 – Manuel Nuno da Cunha Antunes

Foi árbitro entre 1990 e 2001. Depois, foi observador da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e, entre 2005 e 2009, foi vice-presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF). Desde 2011 que é presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Braga. Também foi testemunha no Apito Dourado.

8 – Tomás Rodrigues dos Santos

Árbitro entre 1997 e 2013, foi observador da Liga de Futebol Profissional e também foi "interveniente no processo conhecido por Apito Dourado", afirma a acusação, primeiro como arguido e depois, no julgamento, como testemunha. Na época de 2017/2018 observou o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal entre o Rio Ave e o Benfica, disputado a 13 de Dezembro de 2017, com o resultado de 3-2 (vitória do Rio Ave).

9 – Jorge Manuel Farinha Nunes

Presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Castelo Branco, entre 2003 e 2011. É vogal, desde Dezembro de 2011, da secção não profissional do Conselho de Arbitragem da FPF, que inclui o Campeonato de Portugal, assim como as camadas jovens do futebol e o futsal. "Sensivelmente em Abril de 2017, Pedro Guerra, pessoa afecta ao Sport Lisboa e Benfica, fez referência à nomeação de um árbitro efectuada por Jorge Nunes, num programa de comentários de futebol no canal TVI24", afirma a acusação.

A espionagem feita na base de dados da Segurança Social não ficou por aqui. Os diligentes funcionários judiciais também visaram, a pedido de Paulo Gonçalves, funcionários do Sporting. A investigação apurou que, em data não determinada mas entre 1 de Novembro de 2017 e 6 de Março de 2018, o dirigente do Benfica Paulo Gonçalves solicitou, a pessoa não identificada, a pesquisa nas bases de dados da Segurança Social de elementos referentes a dois colaboradores do Sporting. Nesse período, Paulo Gonçalves recebeu, afirmam os procuradores, os resultados das ditas pesquisas , incluindo o nome completo, números de identificação de contribuinte e da segurança social, data de nascimento, morada, entidades patronais, data de início de funções, última remuneração ou valor da pensão, referentes ao ex-árbitro Hernâni de Jesus Fernandes, empregado do Sporting, e Luís Francisco da Silva Fernandes, trabalhador da sociedade Amadora Inovation E.M. Unipessoal Lda.

Segundo a investigação, foi através do funcionário judicial Júlio Loureiro que Paulo Gonçalves obteve a informação de que Hernâni Fernandes havia ingressado no Sporting, deixando a arbitragem. Sobre este obteve ainda informações de um processo em que Hernâni Fernandes foi interveniente.