Juíza Ana Peres decidiu levar a julgamento Paulo Gonçalves e o funcionário judicial José Silva no processo E-Toupeira. Benfica SAD foi ilibada dos 30 crimes imputados pelo Ministério Público.

A juíza Ana Peres, responsável pela instrução do processo E-Toupeira, decidiu levar Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do clube, e o funcionário judicial José Silva a julgamento. Contudo, a Benfica SAD e o funcionário judicial Júlio Loureiro foram ilibados.



A decisão instrutória foi anunciada esta sexta-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC). Não foram considerados todos os 30 crimes imputados pelo Ministério Público à Benfica SAD - 28 de falsidade informática, um de crime de oferta e favorecimento e um de favorecimento activo -. Também não há sanção desportiva, o que significa que o Benfica está livre de descer de divisão. A juíza Ana Peres explicou que crimes imputados a Paulo Gonçalves não podem ser imputados à Benfica SAD.

Já Paulo Gonçalves diz que vai ser julgado por corrupção. Não vai a julgamento por recebimento indevido de vantagem.



Quanto aos dois funcionários judiciais, Júlio Loureiro foi ilibado de todos os crimes e José Silva foi levado a julgamento - mas apenas pelo crime de corrupção. Tanto José Silva como Júlio Loureiro foram ilibados pelos crimes de violação de segredo profissional e pelos crimes de favorecimento pessoal, devido a falta de indícios.



Ao longo da decisão instrutória, a juíza referiu que os arguidos agiram com intenção mas que as afirmações têm carácter vago. "Não há nada que demonstre que estes arguidos tiveram influência na tramitação deste processo", diz a juiza, admitindo que ambos acederam aos processos mas diz não ter prova que interferiram com os processos.



Recorde-se que no debate instrutório, realizado em 3 de Dezembro, o procurador do Ministério Público pediu que o processo siga para julgamento "nos exactos termos da acusação", reiterando que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, tinha conhecimento das contrapartidas entregues por Paulo Gonçalves aos funcionários judiciais, a troco de informações sobre inquéritos.