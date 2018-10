Ricardo Costa, antigo presidente da Comissão de Disciplina da Liga de Clubes, está a um passo de entrar no Supremo Tribunal de Justiça como juiz conselheiro. O jurista de Coimbra ficou classificado em 7º lugar na lista de graduação do 15º Concurso de Acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, em julho de 2017, na quota dos juristas de mérito. Desde então, um dos graduados já abdicou do lugar, enquanto quatro assumiram funções como juízes conselheiros. Sendo assim, Ricardo Costa, que nos últimos meses surgiu ligado à divulgação pública de emails com o ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, poderá, nos próximos dois anos, assumir funções de juiz conselheiro.A entrada no Supremo Tribunal de Justiça está condicionada a regras de distribuição de lugares entre juízes desembargadores, procuradores-gerais adjuntos e juristas de mérito, numa proproporção de três para um. Por exemplo, se cinco juízes conselheiros se jubilarem, os lugares são preenchidos por três juízes desembargadores, um procurador-geral adjunto e um jurista de mérito. De acordo com a lista de graduação do último concurso, quatro juristas de mérito já assumiram funções no Supremo ( Maria de Fátima Morais Gomes, Maria Olinda da Silva Nunes Garcia, Catarina Isabel da Silva Santos Serra, Maria João Romão Carreiro Vaz Tomé) Para entrar no Supremo, Ricardo Costa apenas tem à sua frente o jurista Nuno Pinto Oliveira, que vai assumir funções nas próximas semanas. Ou seja, o próximo jurista de mérito a ser chamado é Ricardo Costa.Ricardo Costa foi, recorde-se, o presidente da Comissão de Disciplina da Liga de Clubes, que condenou o FC POrto e Pinto da Costa nos respectivos processos disciplinares que nasceram do Apito Dourado e que, na Liga, foram baptizados de "Apito Final". Durante este período, Ricardo Costa manteve uma estreita ligação com Maria José Morgado e a equipa coordenadora do processo "Apito Dourado", visitou tribunais, consultou processos e viajou inclusive até Itália para conhecer os contornos do caso "calciocaos", que despromoveu a Juventus. O castigo aplicado pela então Comissão Disciplinar da Liga, custou seis pontos aos Dragões e dois anos de suspensão a Pinto da Costa, baseando-se a decisão nas escutas do processo Apito Dourado, nas quais Augusto Duarte, antigo árbitro. António Araújo, empresário, e Pinto da Costa combinavam um encontro na casa do presidente portista. O Conselho de Justiça da Federação viria, anos mais tarde, a revogar a decisão.Já em 2017, após a divulgação de várias caixas de correio electrónico do SL Benfica, ficou clara uma ligação de Ricardo Costa ao antigo assessor jurídido da SAD, Paulo Gonçalves. Tal como a SÁBADO revelou, em Novembro de 2017, Ricardo Costa terá sido mesmo chamado por Paulo Gonçalves a dar uma espécie de parecer sobre uma investigação da Liga ao chamado processo dos "vouchers". Os emails disponibilizados publicamente, revelam que o antigo assessor da SAD reencaminhou para o jurista da Abreu Advogados uma resposta preparada pela APAF para os árbitros entregarem na Liga. O documento chegou a Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, no mesmo dia em que os árbitros e assistentes receberam o mail de aconselhamento dos serviços jurídicos da APAF. Paulo Gonçalves e Ricardo Costa comunicariam através de um email denominado "contraosistema@iol.pt"Noutro email disponibilizado pelo blog "mercadodebenficapolvo.wordpress.com",Paulo Gonçalves terá sugerido homenagear Ricardo Costa com a possibilidade de acompanhar o Benfica a Turim (Itália), aquando da presença nos encarnados na final da Liga Europa perdida para o Sevilha em 2014, segundo consta num alegado mail colocado a circular na Internet. O antigo assessor jurídico da SAD do Benfica, então em funções, sugeriu a Luís Filipe Vieira que seria "simpático" oferecer a viagem e ingresso ao antigo presidente da Comissão Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol, pagando este último apenas "o bilhete e a deslocação do sogro"