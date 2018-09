Blogue Mercado de Benfica, associado a Rui Pinto, revelou conversas de Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica.

Vinte horas depois do prometido, o blogue associado a Rui Pinto, o Mercado de Benfica, divulgou conversas de Paulo Gonçalves com Nuno Cabral, que foi delegado da Liga.



Conheça toda a história no Correio da Manhã.