Até hoje só foram divulgados 20% dos emails roubados ao Benfica e tornados públicos pelo site "Mercado do Benfica".

De acordo com o Jornal de Notícias, que cita fontes próximas da investigação, ainda estão por divulgar 80% dos milhares e milhares de mensagens de correio electrónico recebidas, enviadas ou reencaminhadas entre 2008 e 2017 por funcionários do Benfica.



Já no dia 12 de Dezembro de 2017, o blogue "Mercado do Benfica" fez uma publicação sobre a quantidade de emails que tinha em sua posse. "Existe muita especulação em torno da dimensão deste acervo documental, por isso, é importante deixar claro que não são apenas 20 gigas. A dimensão é cerca de 100 vezes superior a esse números", escreveu. Ao que a SÁBADO apurou, é cerca de 2 terabits (TB).



Os emails poderão ainda vir a ser tornados públicos, quer pelo "Mercado do Benfica", quer por outros meios que permitam garantir o anonimato do (ou dos) administrador(es). Para já, têm sido tornadas públicas - com autoria de divulgação identificada ou de forma anónima - as mensagens de email dos principais dirigentes do Benfica. A grande maioria do que está por divulgar será inócuo, tal como refere o JN, embora existirá conteúdo que levou o Ministério Público a abrir um inquérito contra o Benfica por "corrupção activa e passiva na actividade desportiva".



O JN apurou ainda que Rui Pinto não é suspeito de fazer a gestão do blogue. Contudo, no que toca ao roubo dos emails, o hacker é o único que está na mira das autoridades, tal como a SÁBADO noticiou em primeira mão.