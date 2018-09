O pai de Rui Pinto, que roubou segredos aos encarnados, diz que o filho tem medo de regressar a Portugal, pois a Polícia Judiciária disse que se voltasse seria preso.

O pai de Rui Pinto, o hacker que a Polícia Judiciária suspeita que esteja por trás do roubo dos e-mails do Benfica, como mostrou a SÁBADO, afirma que se o filho viesse a Portugal, seria preso.



Rui Pinto é o principal suspeito das autoridades nacionais de ser o autor do Football Leaks, que divulgou segredos de vários clubes europeus de futebol, como o FC Porto, Sporting e Real Madrid, em 2016. Procurado pela PJ e pelas autoridades espanholas, é agora também suspeito de estar por trás do roubo da correspondência do Benfica que tem vindo a ser divulgada e que está a ser investigado pelas autoridades nacionais.



Francisco Gonçalves, pai de Rui Pinto, disse, em declarações ao Jornal de Notícias, que duvidava que o filho estivesse por trás dos crimes do qual é suspeito: "Duvido muito que ele tenha conhecimentos informáticos para fazer o que o acusam. Não é assim tão perito quanto isso. Emigrou há alguns anos. Acho que está a trabalhar como freelancer em informática".



O pai revela que comunica de forma cuidadosa com o filho até porque, depois do caso dos Football Leaks a PJ disse ao progenitor que caso Rui Pinto viesse a Portugal seria preso. O pai diz que o filho de 30 anos tem mesmo "medo de regressar".



Rui Pinto violou em 2015 os sistemas informáticos do FC Porto, Sporting e Doyen, fundo de investimento que finacia passes de jogadores e treinadores. Terá pedido um "resgate" à Doyen pela informação conseguida.



Num primeiro email, com domínio do Cazaquistão, de alguém que se apresentava como "Artem Lobuzov" chegou em Outubro de 2016. O autor dizia estar na posse de informação confidencial sobre "o grupo Doyen bem como da sua relação com outras entidades e sociedades espalhadas pelo mundo". Seria Rui Pinto, o hacker que roubou os emails do Benfica. Mais: nos emails trocados de seguida, esse interlocutor dizia estar disposto a manter documentos e informação privados em troca de uma "doação generosa". Essa "doação" situava-se entre os 500 mil e o milhão de euros, como revelou a SÁBADO.