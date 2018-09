Acusação revela como jovens hackers tomaram conta do site oficial de Tony Carreira. Este foi um dos ataques informáticos que atingiram servidores da administração pública central e autárquica, de universidades, de escolas, de outras instituições públicas e de empresas.

No dia 11 de Maio de 2014, Daniel Pinto abriu o seu portátil em casa da avó. Coordenado com um amigo de 14 anos, o jovem hacker - na altura com 17 anos -, líder de um grupo autoproclamado Hackers Street, preparava-se para tomar conta do site oficial de Tony Carreira.



Este foi um dos incidentes que levou, esta segunda-feira, Daniel Pinto a ser acusado de sete crimes (três de acesso ilegítimo, três de sabotagem informática e um de acesso indevido), no âmbito de uma investigação a ataques informáticos a instituições públicas e privadas com 23 arguidos constituídos, tal como noticiado esta segunda-feira pela Procuradoria-Geral da República.



De acordo com a acusação do processo, a que a SÁBADO teve acesso, o arguido "executou o programa Sqlmap, que tinha instalado no seu computador e, por via dele, desenvolveu um ataque de SQL Injection contra o servidor que aloja a página www.tonycarreira.com", explorando as vulnerabilidades do site do artista português e tomando controlo do mesmo. Desta forma, Daniel Pinto conseguia alterar o respectivo conteúdo da página.



Pelas 14:35, usando essas mesmas credenciais, Daniel Pinto entrou no painel de administração do site em causa e fez alterações na página: removeu um dos ficheiros que habitualmente surgia na abertura inicial do site, substituindo-o por outro. Quem acedesse a www.tonycarreira.com durante o ataque informático, veria uma montagem de Tony Carreira a segurar um saco de dinheiro, com o seguinte texto: "Oh tone, pensavas que tínhamos esquecido de ti era? Corrupção nunca se esquece. Principalmente quando se copia músicas para se ganhar dinheiro não é. Nós somos anonymous, somos agora e sempre ao lado do povo. Não admitimos corrupção, espero que isto sirva de aviso. Nós somos anonymous, nós somos legião, nós não esquecemos, nós não perdoamos, esperem por nós."



Posteriormente, Daniel Pinto veio a anunciar e reivindicar este ataque informático na página de Facebook do seu grupo Hackers Street. Embora o arguido fosse o único membro fixo do grupo, pedia com regularidade a cooperação de outras pessoas para desenvolver ataques informáticos. Como foi o caso de Sérgio Freitas, então com 14 anos. As autoridades apuraram que o adolescente também participou no ataque, especialmente na concepção da montagem de Tony Carreira a segurar o saco de dinheiro. No entanto, Freitas não foi constituído arguido por ser menor.



Durante o ataque informático, Daniel Pinto escondeu a sua identidade usando um VPN (Virtual Private Network), neste caso fornecido pelo serviço "Cyberghost SRL Network", que mascarou o local de origem do ataque. Contudo, uma falha do arguido bastou para as autoridades o identificarem: durante o ataque, o VPN terá falhado (ou estaria desligado) e a Polícia Judiciária detecttou que o ataque vinha da casa da avó de Daniel Pinto.



23 arguidos por ataques informáticos contra instituições públicas e privadas

Este foi um dos crimes investigados pelo Ministério Público, que deduziu a acusação contra 23 arguidos por ataques informáticos a instituições públicas e privadas.





"Os arguidos foram acusados da prática de crimes de associação criminosa, de sabotagem informática, de acesso ilegítimo, de acesso indevido a dados, de dano informático, de instigação pública a um crime e de apologia pública de um crime", lê-se na nota publicada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com o MP, os factos em causa "desenrolaram-se entre os anos de 2012 e 2017 e atingiram servidores da administração pública central e autárquica, de universidades, de escolas, de outras instituições públicas e de empresas. Os arguidos agiram a partir de diversas zonas do país, atingindo alvos dispersos por todo o território nacional." Ao todo, neste inquérito, foram reunidos outros 25 processos.