Fernando Gomes é um dos nomes arrolados pelos "encarnados" para a fase de instrução do processo. Pedro Proença e Sousa Cintra também fazem parte da lista.

O Benfica avançou, esta quarta-feira, com o pedido de instrução do caso E-Toupeira, alegando que não tinha conhecimendo dos actos do assessor jurídico, Paulo Gonçalves - um dos arguidos no processo, juntamente com a SAD "encarnada", entre outros.



Na lista de testemunhas arrolada pelo Benfica, encontram-se o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, o presidente da Liga, Pedro Proença, e o antigo presidente do Sporting, Sousa Cintra. Os líderes do Sp. Braga e V. Guimarães, António Salvador e Júlio Mendes, respectivamente, também foram colocados na lista. Entre os 17 nomes requeridos, estão ainda o director de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, o ex-director com a mesma pasta João Gabriel e o empresário e genro de Cavaco Silva, Luís Montez.



Segundo o Ministério Público, a SAD do Benfica está acusada de 30 crimes e Paulo Gonçalves de 79 crimes. O MP acusou a SAD do Benfica de um crime de corrupção activa, de um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de 28 crimes de falsidade informática. Paulo Gonçalves foi acusado de 79 crimes no âmbito deste processo: um de corrupção activa, um de oferta ou recebimento indevido de vantagem, seis de violação de segredo de justiça e de 21 crimes de violação de segredo por funcionário, em co-autoria com os arguidos Júlio Loureiro e José Silva (ambos funcionários judiciais).

Paulo Gonçalves está ainda acusado de 11 crimes de acesso indevido (em co-autoria), de 11 crimes de violação do dever de sigilo (em co-autoria) e 28 crimes de falsidade informática.

O MP acusou o oficial de justiça José Silva - o único dos arguidos em prisão preventiva - de 76 crimes: um de corrupção passiva (em co-autoria), um de favorecimento pessoal, seis de violação de segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo, 28 de falsidade informática e de um crime de peculato (apropriação indevida de dinheiro público).

O arguido Júlio Loureiro, escrivão e observador de árbitros, foi também acusado de 76 crimes: um de corrupção passiva, um de recebimento indevido de vantagem, um de favorecimento pessoal, seis de violação de segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo e de 28 crimes de falsidade informática.