Vladimir Putin recusa garantir que Navalny vai sair vivo da prisão

Presidente russo contornou ainda as questões sobre o envolvimento em ciberataques no Ocidente e violações de direitos humanos.

O presidente russo Vladimir Putin não quis garantir que o líder da oposição Alexei Navalny vai sair vivo da prisão. Numa entrevista ao canal norte-americano NBC News, o líder russo lembrou que a continuidade da prisão do seu oponente não foi decidida por si e que sublinhou que os cuidados médicos nas prisões russas são muito precários.



Questionado sobre se poderia garantir que Navalny - envenenado com uma substância russa e depois preso para cumprir pena de dois anos, sendo que existem ainda outras acusações contra si - sairia vivo da prisão, Putin deu esta resposta: "Repare, estas decisões neste país não são tomadas pelo presidente. É o tribunal que decide se liberta ou não uma pessoa. Quanto à saúde de todos os indivíduos que estão na prisão, isso é algo que compete à administração de cada uma das prisões ou ao sistema prisional. Existem instalações médicas em algumas das prisões que talvez não sejam as melhores. Mas elas são as responsáveis por isso."



Durante a entrevista, Putin nunca disse o nome de Navalny tendo-se referido a ele como "essa pessoa".