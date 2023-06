TAP pagou milhões a consultoras de Neeleman, a CPI quer ver as faturas

"Já não é comprar o cão com o pelo do mesmo, é comprar com os órgãos internos do cão". Foi assim que o deputado do PCP, Bruno Dias, classificou o negócio que levou a TAP a pagar a duas consultoras pelos serviços de assessoria que prestaram a David Neeleman na compra da companhia aérea.



José Sena Goulão/Lusa

Na audição de quarta-feira, o ex-secretário de Estado Hugo Mendes, confrontado com esta revelação, não deu mais pormenores sobre o pagamento, alegando desconhecer os contratos. No entanto, o PCP apresentou um requerimento para que sejam fornecidos mais dados à CPI sobre esta matéria, na reunião desta quinta-feira.

Os comunistas querem conhecer toda a troca de correspondência e faturação relativa aos pagamentos feitos pela TAP à Boston Consulting e à Seabury.

Segundo Bruno Dias, só à Seabury foram pagos pela TAP 16 milhões de euros em dois anos, sendo que foi esta consultora quem prestou assessoria ao empresário americano na negociação feita com a Airbus que lhe permitiu angariar os 226 milhões de que precisou para comprar a TAP.

O requerimento foi aprovado por unanimidade, antes do início da audição do ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos no Parlamento.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana