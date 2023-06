Frederico Pinheiro é “inteligente, trabalhador” e respeitador. E Plano de Reestruturação da TAP não estava só no computador do adjunto quando o ministro era Pedro Nuno Santos.

Onde a versão de Pedro Nuno choca com a de Galamba

Frederico Pinheiro trabalhava há seis anos com Pedro Nuno Santos quando foi nomeado para o gabinete de João Galamba. Essa proximidade entre o ex-ministro e o ex-adjunto, que se viu envolvido num episódio insólito no Ministério das Infraestruturas e foi acusado de roubo por João Galamba, fez com que os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP questionarem Pedro Nuno sobre Pinheiro.