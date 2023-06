As afirmações de Pedro Nuno Santos e Fernando Medina podem enfraquecer a posição do Estado contra a ex-CEO da TAP, que pedirá também uma indemnização por danos à sua reputação.

TAP: Christine ganha trunfos com audições de Medina e Pedro Nuno

A ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, tem até 11 de julho para apresentar a ação contra o seu despedimento com justa causa – e, nas últimas duas audições da comissão de inquérito sobre a TAP, colecionou argumentos favoráveis à sua posição. Quatro advogados, que falaram à SÁBADO sob anonimato, notam que algumas afirmações de Pedro Nuno Santos e de Fernando Medina enfraquecem potencialmente a posição do Estado na litigância a mover por Ourmières-Widener – e na qual, além de salários por receber e do bónus, incluirá uma indemnização por danos à reputação, o que deverá elevar o total reclamado acima de 3,5 milhões de euros.