O mapa cor de rosa do pedronunismo

Apesar das polémicas, a influência interna de Pedro Nuno Santos mantém-se sólida, com muitos presidentes distritais com origem na direção da jota do ex-ministro.

Em 2024 há congresso do Partido Socialista (PS), seguido de eleições europeias em meados do ano e quiçá, se o Presidente da República assim entender, eleições antecipadas. Para o ex-ministro Pedro Nuno Santos, um dos mais apontados para a liderança no pós-costismo, existe ainda mais uma data redonda: faz 20 anos da sua eleição para secretário-geral da Juventude Socialista. Nessas duas décadas, ele e alguns companheiros de jota criaram uma rede de influência. E à prova de crises, já que nos contactos feitos pela SÁBADO, os apoios não arrefeceram com os casos que envolvem o ex-ministro, da gestão da TAP ao despacho para a criação de um novo aeroporto (sem acordo do primeiro-ministro).