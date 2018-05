Os problemas do PS com a Justiça não se resumem aos casos de José Sócrates, acusado de 31 crimes na Operação Marquês, e Manuel Pinho, antigo ministro da Economia, arguido no caso EDP. Além destes antigos governantes, há mais ex-ministros e secretários de Estado de governos socialistas envolvidos em processos judiciais, dois deles já formalmente acusados de peculato, precisamente, enquanto secretários de Estado: José Conde Rodrigues e José Magalhães.

A acusação do Ministério Público diz que o primeiro gastou 14 mil euros do cartão de crédito do ministério das Justiça em livros, que no final levou para casa. Já Magalhães é suspeito de ter gastado 400 euros, também do cartão de crédito do governo, em livros e revistas, para uso pessoal. Durante os Governo de José Sócrates, os secretários de Estado tinham direito a um abono mensal para despesas de representação e ainda à utilização de um cartão de crédito com fim de "pagamento de despesas prementes, que pudessem ocorrer".

Sobre estes dois casos, que envolvem suspeitas de utilização de dinheiro público para fins privados, nem uma palavra de Carlos César, presidente do PS, que há algumas semanas afirmou que o PS se sente envergonhado com as acusações que recaem sobre Manuel Pinho."A confirmar-se é uma situação incompreensível e lamentável", disse o líder da bancada socialista, reiterando assim o que disse na semana passada sobre o caso. E também em relação às suspeitas que recaem sobre José Sócrates na Operação Marquês. "A vergonha até é maior porque era primeiro-ministro", assinalou

"O Partido Socialista sente-se, como todos os partidos, a confirmar-se, envergonhado, mas não tem nenhuma razão para, em relação ao ex-ministro Manuel Pinho, não avaliar da mesma forma o que está a acontecer com ele como avaliou os casos de vários ministros e responsáveis de outros partidos políticos que, na banca ou na política tiveram comportamentos desviantes, irregulares ou mesmo até de alçada criminal", disse Carlos César no programa da TSF "Almoços Grátis", defendendo que o PS tem tradição e responsabilidade no combate à corrupção.



Relacionado Carlos César assume "vergonha" do PS com casos de Pinho e Sócrates Deputados do PSD querem responsabilização política de ministros do "núcleo duro" de Sócrates Cristas: Sócrates e Pinho são "desonra do PS" As reacções: Alegre diz que PS abriu o “saco dos ventos” As críticas que fizeram com que Sócrates abandonasse o PS Sócrates abandona PS na sequência de uma "condenação sem julgamento"

Dos livros para as viagens. Três secretários de Estado do actual governo socialista viram-se envolvidos e constituídos arguidos no caso dos bilhetes para ir ver a selecção portuguesa jogar no Euro 2016, em França, no caso que ficou conhecido como Galgate. São eles, Fernando Rocha Andrade, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais; João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria e Jorge Costa Oliveira, secretário de Estado da Internacionalização. Sendo que, João Vasconcelos foi, entretanto, constituído arguido num processo por suspeitas de fraude na obtenção de subsídio.

As idas de Fernando Rocha Andrade, João Vasconcelos e Jorge Costa Oliveira a França, para assistirem a jogos não resultaram, afinal, somente de convites que lhes foram feitos pela Galp, mas poderão configurar o crime de recebimento ilícito de vantagem. Terão, activamente, solicitado à petrolífera viagens, bilhetes para os encontros e/ou refeições para aqueles que os acompanharam - e os custos para a empresa com cada convidado rondaram os 3.000 euros. Na altura, Rocha Andrade representava o Estado num conflito fiscal com a Galp. Rocha Andrade acabou por pedir a demissão por reconhecer que a permanência no cargo traria "perturbações", mas reforçando que não havia cometido qualquer acto ilícito no caso das viagens pagas pela Galp. O caso tem 11 arguidos.

Esta semana a SÁBADO adiantou que Mário Lino, António Mendonça (antigos ministros das Obras Públicas) e Paulo Campos (ex-secretário de Estado das Obras Públicas) estiveram sob escuta telefónica, no âmbito do processo que investiga Parcerias Público-Privadas Rodoviárias. Em 2012, a Polícia Judiciária efectuou buscas nas casas dos antigos governantes do Governo de Sócrates, no âmbito de um inquérito crime às PPP. E, nas próximas semanas, deverá chamar os antigos responsáveis políticos a prestar declarações.