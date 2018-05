O eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira acredita que "não faz sentido abrir uma discussão sobre se o PS foi "um instrumento de acção de corruptos e criminosos", como tem defendido Ana Gomes.

"Não é essa é a posição do direcção. Isso iria supor uma antecipação do julgamento que nem a própria justiça fez, nem podia fazer porque o contraditório não se fez", disse Pedro Silva Pereira no programa Política Pura da TSF. A também eurodeputada tem considerado que o próximo congresso do partido, de 25 a 27 deste mês, "é a oportunidade para escalpelizar" como é que o PS "se prestou a ser instrumento de corruptos e criminosos".

O socialista assume, ainda assim, que dificilmente o tema não seja abordado no congresso, até porque perguntas sobre Sócrates deverão estar "na ponta da língua do jornalistas nos corredores do congresso" . "Embora as pessoas sejam livres de fazerem as intervenções que entenderem", Silva Pereira defende que a direcção deve manter o assunto fora da agenda.

Ministro da Presidência do governo de José Sócrates e homem próximo do antigo primeiro-ministro, Silva Pereira considerou ainda que a saída do ex-secretário-geral do PS "não era inevitável".

"Lamento mas respeito a decisão de se desvincular do Partido Socialista. O PS tem explicado pela voz do secretário-geral que não alterou a posição. Uma coisa é a posição do Partido Socialista, outra coisa é a percepção que se possa ter dela". "Houve de facto uma sucessão de declarações de dirigentes do Partido Socialista em tom algo diferente do que tinha acontecido anteriormente e isso gerou uma percepção, que depois o secretário-geral esclareceu que não corresponde à verdade e que não havia uma condenação sem julgamento que o PS nunca fez", reforçou.

Foi num artigo publicado no Jornal de Notícias, que o antigo secretário-geral do PS e primeiro-ministro José Sócrates anunciou que pediu a desfiliação do partido para acabar com um "embaraço mutuo", após críticas da direcção que, na sua opinião, ultrapassaram os limites do aceitável.

"Sou agora forçado a ouvir o que não posso deixar de interpretar como uma espécie de condenação sem julgamento. Desde sempre, como seu líder, e agora nos momentos mais difíceis, encontrei nos militantes do PS um apoio e companheirismo que não esquecerei. Mas a injustiça que agora a direcção do PS comete comigo, juntando-se à direita política na tentativa de criminalizar uma governação, ultrapassa os limites do que é aceitável no convívio pessoal e político", sublinhou Sócrates.

Para Silva Pereira, a expressão "embaraço mútuo" usada na carta de despedida representa apenas mágoa do antigo secretário-geral socialista. "Uma rotura depois de um trajecto comum durante tanto tempo, certamente que traduz uma mágoa pessoal foi assim que eu li", acrescentou.

José Sócrates, que chegou a estar preso preventivamente e em prisão domiciliária durante meses, está acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada, no âmbito da Operação Marquês.