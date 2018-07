"Eu faço a minha defesa como e onde entender", respondeu Manuel Pinho ao deputado do CDS Pedro Mota Soares.

"É muito importante perceber se quando preencheu essa declaração de rendimentos [entregue no Tribunal Constitucional] em 2005 preencheu com verdade sobre todo o seu património", insistiu o deputado do CDS Pedro Mota Soares, perante um Manuel Pinho que foi recusando responder a qualquer questão que não sobre política energética na audição desta terça-feira na Comissão de Economia.



"Sobre essas questões mais uma vez repito. São questões pertinentes, mas não foi isso para que fui convidado", limitou-se a dizer Pinho que voltou a usar a imagem do convite social para recusar responder a um deputado sobre a relação com o GES e o dinheiro que terá recebido do grupo do BES enquanto era ministro da Economia de José Sócrates.



"Não se convida alguém para ver o futebol e põe-se essa pessoa a lavar as escadas", declarou.



"Tem de ser escrutinado", respondeu Mota Soares, que já tinha questionado qual a competência técnica de Manuel Pinho que levou Sócrates a convidá-lo para tutelar o sector da Energia quando era matéria que não constava no seu curriculum de quadro do BES.



Mota Soares queria saber se Pinho tinha "salários ou alguma coisa a receber do grupo GES", mas Manuel Pinho só queria discutir o que tem levado a que Portugal seja um dos países com a electricidade mais cara da Europa, algo que no seu entender não se deve aos contratos CMEC mas ao valor de 23% de IVA aplicado à factura da electricidade.



"Vamos em grande detalhe esclarecer os CMEC e as barragens", pediu Pinho, que não se coibiu de usar uma linguagem solta para se dirigir aos deputados.



"Acho que é burrice", disse sobre o facto de o deputado do BE Jorge Costa ter trazido à comissão um parecer da ERSE sobre os CMEC?



"Quem quer perceber questões técnicas, sente o rabinho e estude", disse numa expressão, que provocou protestos de deputados de todos os partidos.



"Disse relativamente ao lóbi do nuclear que esperava não ser preciso chamar a polícia", apontou Pedro Mota Soares, sem deixar de apontar o que considerou ser uma expressão "curiosa", para lembrar que Pinho tinha começado a sua intervenção com uma declaração a avisar para os riscos do populismo.



"O risco do populismo [está em] uma pessoa que era ministro de repente saber-se que tinha um rendimento máximo garantido de 15 mil euros por mês [pago pelo GES]", frisou Mota Soares, apelando a Manuel Pinho para que use a oportunidade de vir prestar declarações ao Parlamento para se defender das acusações de que tem sido alvo.



"Tem a oportunidade de pôr nomes e moradas na acusações", notou o deputado do CDS.



"Não tome nem como vagamente certo [o que tem sido noticiado]", limitou-se a responder Pinho. "Eu faço a minha defesa como e onde entender", disse.