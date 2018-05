O líder da bancada parlamentar do PS, Carlos César, assumiu esta quarta-feira que o partido se "sente envergonhado" caso se confirmem as acusações contra o ex-ministro Manuel Pinho. O também presidente do partido garantiu ainda que a "vergonha é até maior" no caso que envolve o antigo primeiro-ministro José Sócrates, pelo cargo que este ocupou.

"O PS sente-se, como os partidos, a confirmar-se o que é dito, envergonhado", disse Carlos César, durante o programa da TSF Almoços Grátis, onde considerou que a investigação de que é alvo o antigo ministro da Economia é "uma situação incompreensível e lamentável".

O dirigente socialista reforçou a necessidade que o "caso tem de ser esclarecido e punido", sublinhando não haver razão para não avaliar o processo que envolve Manuel Pinho como já se avaliaram os casos "de vários ministros e responsáveis que, na banca ou na política, tiveram comportamentos desviantes, irregulares ou até de alçada criminal".

Quando questionado sobre a reacção do PS à Operação Marquês, Carlos César não fugiu à resposta. Segundo o líder parlamentar socialista, a vergonha "até é maior" visto que José Sócrates foi primeiro-ministro de Portugal.

A comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas votou esta quarta-feira favoravelmente o requerimento do PSD para convidar para uma audição o ex-ministro da Economia Manuel Pinho. Em comunicado divulgado na segunda-feira, o advogado de Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, revelou que o ex-ministro, arguido no caso EDP, está disposto a prestar "todos os esclarecimentos" aos deputados, mas só depois de ser interrogado pelo Ministério Público.

A 19 de Abril, o Observador noticiou as suspeitas de Manuel Pinho ter recebido, de uma empresa do GES, entre 2006 e 2012, cerca de um milhão de euros.

Os pagamentos, de acordo com o jornal, terão sido realizados a "uma nova sociedade 'offshore' descoberta a Manuel Pinho, chamada Tartaruga Foundation, com sede no Panamá, por parte da Espírito Santo (ES) Enterprises --- também ela uma empresa 'offshore' sediada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas e que costuma ser designada como o saco azul do Grupo Espírito Santo".