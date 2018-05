O antigo ministro da Economia Manuel Pinho garante que não está a pensar regressar à política e que o cargo que exerceu "temporariamente" foi para "servir" o País. As declarações foram publicadas pelo Expresso esta sexta-feira, dia em que foi revelado que o antigo ministro do Governo de Sócrates deixou de ser arguido no caso que investiga o pagamento de rendas à EDP.

"Nem pensar [em regressar à política", porque não sou político. Exerci um cargo político temporariamente para servir o meu país, porque tive uma vida muito privilegiada relativamente à média e achei que devia contribuir para a causa pública", respondeu ao semanário. Manuel Pinho enviou a sua resposta por escrito desde Pequim, onde se encontra a dar aulas. A entrevista será publicada na íntegra este sábado.

O Ministério Público já anunciou que está a "analisar a possibilidade de recurso", depois do juiz de instrução criminal ter considerado "sem efeito" a constituição como arguido do ex-ministro da Economia Manuel Pinho no processo da EDP.

"O Doutor Manuel Pinho arguiu a irregularidade da sua constituição como arguido, a qual, nos termos em que foi efectuada, não respeitou princípios fundamentais do processo penal", explicou a defesa do ex-ministro da Economia, em comunicado. O juiz determinou ainda a "extinção do termo de Identidade e Residência (TIR)", medida de coacção a que o antigo ministro estava sujeito.

Sá Fernandes disse ainda que Manuel Pinho esteve sempre disponível para ser ouvido pelas autoridades judiciárias e que mantém ainda essa disponibilidade "como é evidente". No entanto, essa inquirição ainda não terá acontecido ou sido sequer agendada.

Em Julho de 2017, o antigo ministro da Economia do governo socialista chefiado por José Sócrates viu-se envolvido no processo que investiga os negócios no sector da Energia, tendo Pinho garantido, num artigo então assinado no jornal Público, que não foi favorecido pela empresa, pedindo que a investigação fosse levada até "às últimas consequências", declarando-se disponível para prestar os esclarecimentos necessários.

O inquérito em investigação no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) investiga os procedimentos relativos à introdução no sector eléctrico nacional dos Custos para Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).

O inquérito tem vários arguidos, entre os quais os presidentes da EDP e da EDP Renováveis, António Mexia e João Manso Neto, respectivamente.