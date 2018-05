O Congresso do PS arranca esta sexta-feira com um debate que já vai longo. Sem liderança para discutir, com o partido no poder e o fantasma de Sócrates a pairar, os socialistas voltam à discussão ideológica. Há "geringonços" e centristas a debater o futuro do PS. Estará alguma destas alas a ganhar a discussão?

O debate doutrinário que agora anima as hostes socialistas começou, na verdade, no Congresso do PSD. Estranho? Nem por isso. Pedro Nuno Santos quis aproveitar o conclave laranja para reclamar para o PS o estatuto de verdadeiro partido social-democrata, empurrando o PSD para a direita e escreveu em Fevereiro um artigo de opinião para o Público sobre "Os desafios da social-democracia". O texto teve resposta de Augusto Santos Silva meses mais tarde, que deu o pontapé de saída para um verdadeiro pingue-pongue ideológico como há muito não se via.



A sucessão de artigos de opinião de socialistas sobre o caminho, mais ao centro ou mais à esquerda, que o PS deve seguir depois das próximas legislativas passou pelas páginas do Público, do DN, do i e do Observador. Com a ala esquerda – que recusa ser uma facção – e os moderados a esgrimirem argumentos a favor e contra do recentrar do partido.



Pedro Nuno Santos é cada vez mais visto como o líder de uma nova geração socialista que se afasta do centro e pôs o seu círculo mais próximo a defender a ideia de que a esquerda é o único caminho que conseguirá salvar o PS de ter o mesmo destino de irrelevância eleitoral dos seus congéneres francês, espanhol e grego.



Tiago Barbosa Ribeiro, Duarte Cordeiro e Pedro Delgado Alves publicaram artigos de opinião a apoiar essa tese. "Como o papel de um partido é instrumental para corresponder às expectativas dos cidadãos, muitos partidos socialistas colapsaram na auto-suficiência e na degenerescência ideológica, falhando na resposta à maioria social que, em cada momento, lhes confiou o seu voto: Reino Unido, Alemanha, Grécia, Espanha, França, Holanda, Itália. Mesmo quando há uma perda relativa dos partidos do PPE, são os extremos populistas que capitalizam o voto de um eleitorado acossado por riscos sociais e imprevisibilidade que antes votava nos socialistas, os excluídos da globalização. Porque sem força transformadora não há força eleitoral", escreve esta sexta-feira no i Tiago Barbosa Ribeiro.



"Por isso, tendo em conta o que conhecemos do passado – seja o mais recente (esta legislatura), seja o mais longínquo (afinal, o PS apenas conseguiu obter maioria absoluta uma vez e as experiências de governo de bloco central foram menos duradouras e estáveis do que o actual governo) –, defendo que o PS deve continuar o caminho que seguiu nestes dois anos e meio, com um governo estável e concretizador", continua Duarte Cordeiro no Público desta sexta-feira.



"Há neste programa algum elemento que possa ser considerado um abcesso, uma anormalidade ideológica ou uma modificação da matriz do PS? A resposta é negativa. Há apenas um contexto diferente, que permitiu reunir condições para ultrapassar impedimentos históricos ao diálogo entre os partidos à esquerda, indo, aliás, ao encontro das expectativas e anseios dos seus eleitores, que se revêem no modelo e que saúdam os seus resultados", justificava esta semana Pedro Delgado Alves no DN, numa clara resposta à provocação de Sérgio Sousa Pinto que, em entrevista ao Público, tinha criticado o "frentismo de esquerda" dentro do PS.



Mas a lógica deste núcleo que defende que o caminho é continuar o diálogo à esquerda é rebatida por quem no PS considera ainda ser demasiado cedo para enterrar a Terceira Via, mas também pelos que acham que, apesar dos erros dos anos 90, os socialistas devem afirmar-se no centro para conseguir conquistar eleitorado e diferenciar-se das forças que à esquerda combatem as posições europeístas e atlânticas que os socialistas sempre defenderam.



Para Augusto Santos Silva, "o caminho do PS é o da esquerda moderada e europeia", como defendeu naquele que Francisco Assis considerou ser "um artigo para a posteridade" e um sinal de que o PS não poderá continuar com os acordos com "uma outra esquerda radicalmente anti-europeísta e imoderada" depois das próximas eleições.



Entre os que reclamam ser os "moderados" do PS, a ideia é a de que a força do projecto socialista está naquilo que o separa da sua esquerda, nomeadamente no que toca à Europa, e que a solução encontrada com BE e PCP não foi mais do que conjuntural.

"É pelo menos ousado defender que foi a solução governativa de 2015 que ‘salvou o PS do destino de outros partidos europeus da mesma família política.



"A meu ver, o PS salvou-se do desastre que atingiu outros partidos social-democratas muito antes, quando, mercê do derrube do seu Governo em 2011 por uma coligação da direita e dos agora parceiros da Geringonça, e da subsequente derrota eleitoral, foi dispensado de gerir o penoso programa de assistência externa, que ele próprio tinha negociado, tendo voltado ao Governo quando o ‘trabalho sujo’ já tinha sido concluído pela direita e a retoma da economia e do emprego já estavam em marcha. Tivesse sido o PS a gerir o programa de austeridade, e teria sido punido nas urnas tão severamente como o foram outros partidos socialistas que não tiveram a mesma fortuna", defendeu Vital Moreira no blogue Causa Nossa.



Há, resto, quem assegure, como Eurico Brilhante Dias, que "o cerne do êxito da governação do PS" está num "programa político europeísta e internacionalista, de defesa do multilateralismo para a resolução das grandes questões das sociedades contemporâneas, contra o proteccionismo (económico e social), que promove e não estigmatiza o investimento privado, e que reforça o Estado social (ex. nas prestações sociais, na reposição de salários e pensões, na protecção dos trabalhadores com vínculos mais precários)". Para Brilhante Dias, é essencial encontrar "um desígnio colectivo" que possa ser apropriado pela classe média.



Num artigo publicado n'Observador, Eurico Brilhante Dias frisa mesmo que o PS nunca fez "política de nichos" e que o centro é o seu espaço natural. "A classe média precisa de escolha, mas precisa também da estabilidade que só os consensos de regime tornam possível. A abertura que nenhum enquistamento à esquerda ou a à direita permite. Nós somos, sempre fomos, a terceira via: desde Soares a Costa. Da Fonte Luminosa aos acordos de governabilidade à esquerda", acredita Brilhante Dias.



O independente Paulo Trigo Pereira entra para a discussão para defender uma "quarta via"que "tem de definir uma estratégia para as reparações e a renovação do ‘hardware’ e concretizar o que quer nas políticas sectoriais (o ‘software’) assentando as suas propostas de uma esquerda moderada, nas histórias recentes, do País e do PS, e nos ensinamentos da economia institucional e da informação assimétrica".



Carlos Zorrinho acha mesmo que há um espaço eleitoral que a clivagem aberta pela governação de Passos e Portas deixou vazio e que cabe aos socialistas ocupar. "Eis, pois, o grande desafio do PS. Governar com rigor e pragmatismo se a isso for chamado, mas sobretudo ter a capacidade de colmatar a ‘cratera central’ ou o vazio político na esquerda, nalgumas franjas da direita moderada e no centro não ideológico, desenvolvendo aí as linhas de um novo projecto de modelo de sociedade inspirado nos valores da igualdade, da liberdade, da fraternidade, da dignidade e da felicidade, lidos à luz dos nossos desafios das alterações climáticas, dos novos direitos de cidadania e participação, da transição energética e da nova revolução digital, convocando para esse desafio as pessoas e os movimentos sociais, hoje descrentes ou fechados sobre si mesmos", argumenta Zorrinho no DN, numa tese que Porfírio Silva rebate ao afirmar que o ‘centrismo’ não é o caminho.



"É hoje evidente que o actual governo de Portugal não fez nada que não pudesse ser feito por qualquer normalíssimo governo social-democrata europeu. Enganaram-se os que profetizaram que o PS se radicalizaria com esta solução política", declara Porfírio num artigo no DN, que defende um caminho à esquerda "respondendo aos desafios do combate às desigualdades, das consequências sociais e civilizacionais das transformações do digital, da demografia e das alterações climáticas", mas sem ignorar que "a Europa é uma das frentes decisivas para o país".



"Há muito que defendo que o PS é um partido moderado - pela sua vocação para construir convergências sólidas em torno de grandes desígnios nacionais, para além do horizonte das legislaturas e das maiorias de governo. Mas ser moderado não é ser centrista", nota Porfírio Silva, que elogia o "esplendor do pluralismo" dentro do seu partido.



Curiosamente, há quase um empate entre os que já se pronunciaram contra e a favor de manter o PS num rumo à esquerda, pelo que ainda é cedo para perceber se alguma das correntes de pensamento é dominante. Mas o debate promete continuar no Congresso…