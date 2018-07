Perante a insistência de Mariana Mortágua, Manuel Pinho insistiu sempre em não responder sobre a sua ligação ao BES, alegando que não foi isso para que o convidaram. "Espere pela minha vinda à comissão das rendas da energia", disse Pinho a Mortágua.

Manuel Pinho usou todas as formulações possíveis sobre o convite que lhe foi feito para vir à comissão de Economia para justificar a ausência de respostas sobre as suas ligações ao BES. "Convidam-me para uma coisa, querem fazer perguntas sobre outra. Tenho muita pena", foi respondendo à deputada do BE Mariana Mortágua.



"Vem aqui tentar brincar com coisas muito sérias", avisou Mariana Mortágua, lembrando que "todas pessoas que tentaram fazê-lo no passado têm todas uma coisa em comum: tinham todas coisas a esconder".



Mortágua diz que se está perante um caso "do tipo mensalão"



Mortágua foi dura nas palavras, defendendo que as suspeitas que recaem sobre Manuel Pinho e o dinheiro que terá recebido do BES enquanto era ministro da Economia fazem acreditar estar-se perante "um caso do tipo do mensalão".



"É muito sério", disse Mariana Mortágua, depois de Manuel Pinho ter comparado os termos em que acertou a sua audição no Parlamento a um convite para ver a bola.



"Eu pus condições, foram aceites. Eu quando convido alguém para ir a minha casa ver o futebol...", tinha dito Manuel Pinho que chegou a elogiar o trabalho do BE e a confessar "muita estima" por Mariana Mortágua antes de prometer revelações não para a audição desta terça-feira, mas para quando vier ao Parlamento ser ouvido na Comissão de Inquérito sobre as rendas de energia.



"Acho que o BE tem levantado questões muito pertinentes na questão da energia e por acaso preparei questões sobre política energética", afirmou o antigo ministro da Economia, que garantiu ter provas da sua "isenção relativamente a qualquer interesse".



"E mais, senhora deputada, espere pela minha vinda à comissão das rendas da energia", declarou Pinho, aludindo ao papel que terá tido enquanto ministro na "resolução de gravíssimos casos empresariais".



"Tenho informação muito interessante", asseverou, afiançando que essa informação será suficiente para "testemunhar" a sua "imparcialidade".



"Se não voltarmos atrás, a 2004, não percebemos nada", disse Manuel Pinho, garantindo que as informações que poderá dar na comissão de inquérito sobre os tais casos empresariais a que aludiu serão "o maior testemunho em relação à minha imparcialidade inclusivamente em relação ao Grupo Espírito Santo".



Manuel Pinho não esclareceu, porém, os que fez em relação a um edifício na rua Saraiva de Carvalho ao grupo GES sobre os quais foi questionado por Mariana Mortágua, como também não explicou como é que declarou, no ano em que foi para o governo, ter recebido em dois meses o que o BES lhe tinha pago em todo o ano anterior.



"Adorava responder. Era muito fácil responder", garantiu Pinho, sem dar mais explicações.



"Não temos como saber por que é que dois meses de trabalho valeram 500 mil euros", notou Mortágua, que também não conseguiu que Pinho respondesse sobre se foi ou não verdadeiro nas declarações que preencheu no Tribunal Constitucional quando foi para o Governo ou se confirma que a sua "reforma antecipada foi condição sine qua non para aceitar ir para o Governo", como foi noticiado.



Manuel Pinho aceitou apenas responder que foi José Sócrates quem o convidou para ir para o Governo.



"Quem me convidou foi o engenheiro José Sócrates. Não foi grande surpresa para mim porque tinha sido eu a fazer o programa do PS na Economia", declarou com um desabafo. "Se devia ter aceite ou não é uma coisa que a minha mulher nunca mais me desculpou".