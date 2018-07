Chegou em cima da hora, acompanhado pelos advogados, não parou para falar com os jornalistas e trouxe um power point com diagramas. A expectativa em torno da vinda de Manuel Pinho passa por perceber o papel que teve na negociação dos contratos de energia depois de se saber que recebeu dinheiro do grupo Espírito Santo enquanto era ministro da Economia de José Sócrates. Mas Pinho veio preparado para dar uma aula.

A abrir a sua intervenção inicial, Manuel Pinho começou por dizer que esperava ver "esclarecidas estas questões sobre as decisões que eu tomei enquanto ministro da Economia entre 2005 e 2009". Mas rapidamente começou a divagar sobre o panorama do sector energético mundial.

Manuel Pinho começou por falar na "transformação muito rápida" do sector e do papel da China e dos EUA no plano da energia.

"E já estamos a chegar perto do nosso tema", insistiu perante os olhares um pouco surpreendidos de alguns deputados, antes de discorrer sobre "as alterações climáticas".

"E já estamos a chegar mais perto do nosso tema", voltou a sossegar a audiência, explicando que "o ano de 2007 é considerado como um ano em que muitas destas transformações começaram a avançar".

"2007 é o ano em que começa a exploração de gás de xisto nos EUA", frisou enquanto apresentava um Power Point e defendia que "a política do [seu] Governo foi salvaguarda do interesse estratégico nacional".

"Os CMEC é um coisa que diz muito pouco à pessoas", disse, depois de defender que o mais importante para baixar a factura da energia seria baixar o valor do IVA que é aplicado à electricidade.

"Alguém entende que o IVA pago pela electricidade seja o mesmo que se aplica aos casacos de pele, às jóias e aos barcos de recreio?", questionou, depois de lembrar que saem todos os anos 200 milhões de euros da factura de electricidade paga pelos portugueses para sustentar a RTP. Um valor que garantiu ser igual ao "orçamento para um ano do IPO".

"A factura da electricidade é uma vaca leiteira", ironizou o antigo governante, que lembrou que os CMEC foram criados "em 2004 com o voto do PSD e do CDS".

Manuel Pinho lembrou mesmo o papel de António Mexia "que veio a ser ministro de Santana Lopes".

"Eu não estou aqui para dizer [se os CMEC] são bons ou são maus, mas o grosso da aprovação foi feito em 2004 [com o PSD no poder]", vincou o antigo ministro da Economia.

Manuel Pinho desvalorizou, no entanto, a importância dos CMEC no preço a pagar pelos portugueses na conta da luz. "Numa factura de 40, nos CMEC estamos a falar de dois euros", desvalorizou.



De resto, o ponto de Pinho foi sempre que o preço da electricidade é um dos mais altos da União Europeia por causa do valor do IVA que lhe é aplicado e não das chamadas rendas excessivas. "É muito bonito falar de rendas excessivas", lançou, depois de lembrar que "houve dois partidos que perceberam o impacto da subida do IVA, recordando as propostas de PCP e BE para baixar esse valor.

"Por uma questão de decoro, não trouxe aqui as sucessivas declarações de socialistas que são hoje membros do actual Governo", disse, afirmando que essas personalidades disseram do aumento do IVA "o que o Maomé não disse do toucinho".