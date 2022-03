Quem são os secretários de Estado? Um está sob investigação

João Galamba está sob a mira do DCIAP e da PJ, mas resiste a tudo e sai reforçado no novo executivo. Nuno Artur Silva deixa o governo.

A lista de secretários de Estado apresentada pelo Governo tem como destaque, desde logo, a promoção de João Galamba à condição de super-secretário de Estado: passa a acumular as pastas da Energia e do Ambiente (que no anterior Executivo estava na mão de dois secretários de Estado). Desconhece-se se a acumulação se deve a uma missão de António Costa para reduzir o tamanho do Executivo, ou se se trata de uma recompensa para um governante que, recorde-se, esteve sob fogo e polémica devido à questão da exploração de lítio em Portugal.