...e que chegou a suspeitar de que teria existido um acesso ilegal ao servidor informático da Procuradoria-Geral da República para quebrar o sigilo do processo que visa membros do Governo.

Ministério Público diz que vai fazer buscas no caso do hidrogénio…

Os procuradores João Paulo Centeno e Hugo Neto (magistrado que também tutela o célebre caso EDP/Manuel Pinho), que são os titulares do processo-crime que visa os milionários negócios do hidrogénio em Portugal, escreveram num documento oficial do Ministério Público (MP) que pretendem avançar com uma operação de buscas num caso de "especial complexidade" que corre termos "contra pessoa determinada desde 12 de junho de 2019".