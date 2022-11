Ex-ministros. Do volante para o banco do pendura, mas satisfeitos

Voltaram a poder andar de transportes públicos, deixaram de ficar acordados à noite preocupados com os problemas que tinham para resolver, têm outra vez (quase sempre) fins de semana livres. Ainda se perdem nos corredores do Parlamento, mas entusiasmam-se com a possibilidade de discutir política e até há quem aproveite para fazer outros trabalhos. Fora do Governo, os ex-ministros e ex-secretários de Estado de António Costa assistem agora na bancada do PS à maioria absoluta. Pode parecer fácil, mas eles garantem que têm muito trabalho e contam até que há mais divergências entre os socialistas do que parece visto de fora.