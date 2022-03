Marcelo aceita lista de secretários de Estado do novo Governo

O Presidente da República aceitou e divulgou a lista dos secretários de Estado que vão compor o novo Governo liderado por António Costa. A posse do XXIII Governo Constitucional acontecerá quarta-feira, 30 de março, pelas 17h00, no Palácio Nacional da Ajuda.







Veja a lista completa dos secretários de Estado:Secretários de Estado sob dependência de António Costa:- Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa: Mário Filipe Campolargo- Secretário de Estado dos Assuntos Europeus: Tiago Barreto Caldeira AntunesSecretários de Estado do Ministério da Presidência (Mariana Vieira da Silva):- Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros: André Moz Caldas- Secretário de Estado do Planeamento: Eduardo Nuno Rodrigues e Pinheiro- Secretária de Estado da Administração Pública: Inês Pacheco Ramires FerreiraSecretários de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (João Gomes Cravinho):- Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação: Francisco Gonçalo Nunes André- Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas: Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo- Secretário de Estado da Internacionalização: Bernardo Forjaz Vieira Ivo CruzSecretário de Estado do Ministério da Defesa (Helena Carreiras):- Secretário de Estado da Defesa Nacional: Marco Alexandre da Silva Capitão Costa FerreiraSecretários de Estado do Ministério da Administração Interna (José Luís Carneiro):- Secretária de Estado da Administração Interna: Maria Isabel Solnado Porto Oneto- Secretária de Estado da Proteção Civil: Patrícia Alexandra Costa GasparSecretários de Estado do Ministério da Justiça (Catarina Sarmento e Castro):- Secretário de Estado Adjunto e da Justiça: Jorge Albino Alves Costa- Secretário de Estado da Justiça: Pedro Luís Ferrão TavaresSecretários de Estado do Ministério das Finanças (Fernando Medina):- Secretária de Estado do Orçamento: Sofia Alves de Aguiar Batalha- Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais: António Manuel Veiga dos Santos Mendonça Mendes- Secretário de Estado do Tesouro: João Nuno Marques de Carvalho MendesSecretários de Estado do Ministério dos Assuntos Parlamentares (Ana Catarina Mendes):- Secretária de Estado da Igualdade e Migrações: Sara Abrantes Guerreiro- Secretário de Estado da Juventude e do Desporto: João Paulo Moreira CorreiaSecretários de Estado do Ministério da Economia (António Costa e Silva)- Secretário de Estado da Economia: João Jorge Arêde Correia Neves- Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços: Rita Baptista Marques- Secretário de Estado do Mar: José Maria da Cunha CostaSecretários de Estado do Ministério da Cultura (Pedro Adão e Silva):- Secretária de Estado da Cultura: Isabel Alexandra Rodrigues CordeiroSecretários de Estado do Ministério da Educação (Elvira Fortunato):- Secretário de Estado do Ensino Superior: Pedro Nuno de Freitas Lopes TeixeiraSecretários de Estado do Ministério do Ensino Superior (João Costa):- Secretário de Estado da Educação: António de Oliveira LeiteSecretários de Estado do Ministério do Trabalho e da Segurança Social (Ana Mendes Godinho):- Secretário de Estado do Trabalho: Luís Miguel de Oliveira Fontes- Secretário de Estado da Segurança Social: Gabriel Gameiro Rodrigues Bastos- Secretária de Estado da Inclusão: Ana Sofia Pedroso Lopes AntunesSecretários de Estado do Ministério da Saúde (Marta Temido):- Secretário de Estado Adjunto e da Saúde: António Lacerda Sales- Secretária de Estado da Saúde: Maria de Fátima de Jesus FonsecaSecretários de Estado do Ministério do Ambiente (Duarte Cordeiro):- Secretário de Estado do Ambiente e da Energia: João Saldanha de Azevedo Galamba- Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas: João Paulo Marçal Lopes CatarinoSecretários de Estado do Ministério das Infraestruturas e Habitação (Pedro Nuno Santos):- Secretário de Estado da Mobilidade Urbana: Jorge Moreno Delgado- Secretário de Estado das Infraestruturas: Hugo Santos Mendes- Secretária de Estado da Habitação: Marina Sola GonçalvesSecretários de Estado do Ministério da Coesão Territorial (Ana Abrunhosa):- Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional: Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira- Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território: Carlos Manuel Soares MiguelSecretários de Estado do Ministério da Agricultura (Maria do Céu Antunes):- Secretário de Estado da Agricultura: Rui Manuel Costa Martinho- Secretária de Estado das Pescas: Teresa Alexandra Meca Valverde Gouveia Coelho Estêvão Pedro