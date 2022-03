XXIII Governo já tomou posse

Já começou a cerimónia de tomada de posse do novo Governo de Portugal, liderado pelo primeiro-ministro António Costa, no Palácio Nacional da Ajuda. Marcam presença os novos ministros e ministras, bem como os 38 secretários de Estado, a par do Presidente da República e do presidente da Assembleia da República recém-empossado, Augusto Santos Silva.





O Governo é composto por 17 ministérios, menos dois que no Executivo anterior.O programa do Governo vai dar entrada no Parlamento a 1 de abril. Os dias 7 e 8 de abril servirão para a discussão do mesmo. A tomada de posse ocorreu dois meses depois das eleições.António Costa já tomou posse pela terceira vez, como primeiro-ministro, cerca das 17h03. Os 17 ministros tomaram posse cerca das 17h16, e os secretários de Estado, às 17h43. Seguem-se os secretários de Estado.Veja a lista completa do XXIII Governo de Portugal:- Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa -- Mário Filipe Campolargo- Secretário de Estado dos Assuntos Europeus -- Tiago Antunes- Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros -- André Moz Caldas- Secretário de Estado do Planeamento -- Eduardo Pinheiro- Secretária de Estado da Administração Pública -- Inês Ferreira- Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação -- Francisco André- Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas -- Paulo Cafôfo- Secretário de Estado da Internacionalização -- Bernardo Cruz- Secretário de Estado da Defesa Nacional - Marco Ferreira- Secretária de Estado da Administração Interna -- Isabel Oneto- Secretária de Estado da Proteção Civil -- Patrícia Gaspar- Secretário de Estado Adjunto e da Justiça -- Jorge Costa- Secretário de Estado da Justiça - Pedro Ferrão Tavares- Secretária de Estado do Orçamento - Sofia Batalha- Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais -- António Mendonça Mendes- Secretário de Estado do Tesouro -- João Nuno Mendes- Secretária de Estado da Igualdade e Migrações -- Sara Guerreiro- Secretário de Estado da Juventude e do Desporto -- João Paulo Correia- Secretário de Estado da Economia -- João Neves- Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços -- Rita Marques- Secretário de Estado do Mar -- José Maria Costa- Secretário de Estado da Cultura -- Isabel Cordeiro- Secretário de Estado do Ensino Superior -- Pedro Teixeira- Secretário de Estado da Educação -- António Oliveira Leite- Secretário de Estado do Trabalho -- Luís Oliveira Fontes- Secretário de Estado da Segurança Social -- Gabriel Rodrigues Bastos- Secretária de Estado da Inclusão -- Ana Sofia Antunes- Secretário de Estado Adjunto e da Saúde -- António Lacerda Sales- Secretária de Estado da Saúde -- Fátima Fonseca- Secretário de Estado do Ambiente e da Energia -- João Galamba- Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas -- João Paulo Catarino- Secretário de Estado da Mobilidade Urbana -- Jorge Delgado- Secretário de Estado das Infraestruturas -- Hugo Mendes- Secretária de Estado da Habitação -- Marina Gonçalves- Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional -- Cristina Ferreira- Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território -- Carlos Miguel- Secretário de Estado da Agricultura -- Rui Martinho- Secretária de Estado das Pescas -- Teresa Estevão Pedro