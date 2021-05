Documentos da Operação Marquês mostram que o atual secretário de Estado foi uma personagem ativa no blogue "Câmara Corporativa", cujo o bem remunerado autor se dedicou a defender José Sócrates e uma facção do PS. No passado, Galamba já usou as expressões "aldrabão" e "um murro nas trombas".

João Galamba, o agente provocador do PS

"Estrume" e "coisa asquerosa". Foram estes os últimos qualificativos utilizados - e posteriormente apagados - pelo atual secretário de Estado da Energia, João Galamba, para se referir ao programa da RTP Sexta às 9. Já antes tinha escrito na rede social Twitter - e também apagado - que a jornalista responsável pelo programa, Sandra Felgueiras, tinha passado de denunciante do grupo Lusorecursos, que concorre à exploração do lítio, em Montalegre, a "groupie" da empresa. Entretanto, a RTP já repudiou tais declarações.

Estas não foram as únicas ocasiões em que Galamba soltou o mau-génio na Internet. Agora, fê-lo na primeira pessoa. No passado recente, a sua arma chamava-se António Peixoto, conhecido na Internet por "Miguel Abrantes", o principal autor do blogue Câmara Corporativa.

Documentos do processo Operação Marquês mostram que este blogue, além de financiado através de um esquema cujo rasto terminava no próprio José Sócrates, tinha Galamba como o principal informador/conselheiro do alegado avençado de Sócrates para a guerrilha na blogosfera. Peixoto, segundo a investigação, auferia três mil euros/mês através de um contrato que o Ministério Público diz ter sido forjado apenas para fazer chegar o dinheiro ao blogger, antigo quadro das Finanças e membro da Maçonaria.