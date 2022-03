Mulher de Fernando Medina pede demissão da TAP

Stéphanie Sá da Silva anunciou na sua página de Linkedin que apresentou a demissão do cargo de diretora jurídica "por motivos que são públicos". Fernando Medina tomou hoje posse como ministro das Finanças, pasta que também tutela a TAP.

A mulher de Fernando Medina, que acabou de tomar posse como ministro das Finanças, apresentou a demissão do cargo de diretora jurídica da TAP.







O anúncio foi feito por Stéphanie Sá da Silva na sua página da rede social Linkedin, onde escreve que "por motivos que são públicos, comuniquei hoje à Comissão Executiva a cessação das minhas funções".Como ministro das Finanças, Fernando Medina vai tutelar, em conjunto com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, a pasta da TAP.Stéphanie Sá da Silva - filha de Jaime Silva, ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas durante o primeiro Governo de José Sócrates - escreve ainda que "vira-se hoje uma página, quatro anos após ter iniciado funções como diretora jurídica da TAP", cargo que assumiu em maio de 2018.A sua passagem pela companhia portuguesa foi marcada pela polémica em junho de 2019 quando foi noticiado que Stéphanie Sá da Silva trabalhava no gabinete jurídico há um ano e recebeu um prémio de 17.800 euros. Bónus que foi pago num ano em que a TAP teve prejuízos.Questionado pelo Negócios sobre a saída da diretora jurídica, a TAP ainda não respondeu.