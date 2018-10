Os processos são diferentes, mas caras e nomes repetem-se na defesa dos arguidos. O Benfica contratou três novos advogados para representar o clube no processo e-toupeira. Paulo Saragoça da Matta, João Medeiros e Rui Patrício são os novos representantes legais do clube que se vê envolvido num processo de investigação a corrupção, favorecimento pessoal, peculato e falsidade informática. Em causa estão alegados acessos ilegais a processos que correm nos tribunais de forma a conseguir favorecer os encarnados.

Os três nomes estão envolvidos em alguns dos maiores processos judiciais em Portugal e são advogados extremamente mediáticos, fazendo parte de algumas das maiores firmas de advocacia nacionais. Não especificando os valores que gastou com a contratação desta nova equipa jurídica, o Benfica explicou à SÁBADO que "o valor do investimento vai depender do volume de trabalho existente nos processos" dos quais estes advogados se ocuparem.

O Benfica está a preparar uma defesa de peso para este processo tendo recorrido a três dos mais conceituados penalistas de diferentes escritórios de advogados nacionais. Curiosamente, dois deles já estiveram em processos que envolveram os rivais - Porto e Sporting - e ganharam ao Ministério Público, mas o Benfica assegura que essas situações não pesaram na escolha dos nomes: "O que pesou na escolha foi todo o percurso profissional e a competência técnica reconhecida pelo mercado em questões desta área de prática jurídica".

Rui Patrício foi advogado de Roquete, Dias da Cunha e Soares Franco, em casos de difamação; e de Luís Duque, no caso da transferência de João Pinto. João Medeiros esteve no Apito Dourado. Defendeu Pinto de Sousa, que era à data o homem-forte da arbitragem. No caso da viciação dos resultados dos árbitros, João Medeiros voltou. E ganhou novamente ao Ministério Público.



"Estes três advogados vão integrar a equipa de gestão autónoma e aconselhar estrategicamente o Benfica em todos os processos e investigações judiciais em curso, quer do lado passivo quer do lado activo", informou Luís Bernardo, assessor de comunicação da SAD do Benfica, em resposta à SÁBADO, acrescentando ainda que se ocuparão com "outros processos para além do caso conhecido como e-toupeira".

Paulo Saragoça da Matta é advogado na Saragoça da Matta & Silveiro de Barros - Sociedade de Advogados, concentrando-se principalmente na área da criminalidade económico-financeira.

João Medeiros é sócio da PLMJ Advogados desde 2002 e é um dos mais requisitados advogados para os grandes processos. Foi responsável pela defesa do ex-banqueiro João Rendeiro no processo do Banco Privado Português e do "super-espião" Jorge Silva Carvalho no "caso das secretas". O ex-director do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa é acusado de violação do segredo de Estado, corrupção e abuso de poder.

Foi também o advogado de Manuel Palos, ex-director-geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no âmbito dos Vistos Gold, onde o seu cliente era acusado de corrupção passiva e prevaricação. Representou ainda a EDP no processo Face Oculta.

Rui Patrício foi advogado de arguidos na Operação Furacão – onde foram julgados crimes de fraude fiscal qualificada -, da Face Oculta e da Operação Fizz, onde representa o alegado testa de ferro de Manuel Vicente.

No processo Face Oculta também participou Rui Patrício que viu o seu cliente, o ex-presidente da REN José Penedos, ser condenado a uma pena de cinco anos de prisão efectiva. Paulo Saragoça da Matta foi advogado dos irmãos Almeida e Paiva no caso Homeland, um dos processos que envolveu o Banco Português de Negócios.

Patrício está em quase todos os julgamentos mediáticos. Esteve também no da Operação Furacão, onde foi advogado de duas dezenas de arguidos, e no caso Bragaparques, onde defendeu a ex-vereadora da Câmara de Lisboa Eduarda Napoleão.

O advogado representa ainda a REN no processo das rendas energéticas, com João Medeiros a defender a EDP, no mesmo caso.

Os currículos dos advogados

Paulo Saragoça da Matta licenciou-se em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e tirou o mestrado em ciências jurídico-criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi professor de direito na Universidade de Lisboa entre 1993 e 2009 e também na Escola Superior de Polícia e na Academia Militar. É, desde 2014, juiz ad hoc do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

Trabalha actualmente na Saragoça da Matta & Silveiro de Barros - Sociedade de Advogados, concentrando-se principalmente na área da criminalidade económico-financeira. Saragoça da Matta pertence à maçonaria, nomeadamente ao Grande Oriente Lusitano (GOL).

Rui Patrício é sócio da sociedade Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados. Trabalha principalmente na área do contencioso penal e contra-ordenacionalidade, bem como na área do contencioso civil e comercial.

Entre 1994 e 2006, Rui Patrício leccionou na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e entre 2007 e 2013 na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.



João Medeiros é sócio da PLMJ Advogados desde 2002 e é um dos mais requisitados advogados para os grandes processos. É licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, tendo terminado os estudos em 1991