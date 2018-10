Um tribunal da Califórnia não deu seguimento às queixas apresentadas pelo Benfica contra a Google e a Wordpress, as plataformas dos blogs "Mercado do Benfica", o "Artista do Dia" e o "Mister do Café".

De acordo com o Jornal de Notícias desta terça-feira, o tribunal norte-americano deu razão às gigantes tecnológicas no dia 24 de Setembro, em decisão judicial. O Benfica pretendia responsabilizar a Google (que integra as plataformas Blogspot), a Automattic (que gere a Wordpress) e a Cloudfare (que distribui conteúdos na internet). Ora, no Blogspot estão alojados o "O Artista do Dia" e o "Mister do Café", enquanto o "Mercado do Benfica" - que tem divulgados os e-mail do Benfica nos últimos meses - está na plataforma Wordpress.



Contudo, caso aparecam novos elementos sobre o caso, o clube poderá apresentar nova queixa sobre o mesmo assunto.



Recorde-se que o jornal norte-americano The New York Times (NYT) já havia revelado que, em Abril, o Benfica pediu à Google dados pessoais de vários criadores de blogs que publicaram e divulgaram ficheiros confidenciais presentes nos vários casos em que as "águias" estão envolvidas.





O jornal revela que "numa calma noite de Setembro, pelas 23h00", o criador do blogue " O Artista do Dia ", recebeu um email da gigante Google - mais especificamente, dos seus advogados - a explicar que o Benfica fez um requerimento à própria Google para que entregasse ao clube os dados pessoais do autor de mais de 13 artigos que contêm informação confidencial. O autor de "O Artista do Dia" refere que descobriu a informação online depois de terem sido divulgados na Internet vários documentos afectos ao clube da Luz e posteriormente publicou-os no seu blogue.