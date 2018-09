A Polícia Judiciária fotografou a entrega de camisolas autografadas por parte do assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, a José Augusto Silva e Júlio Loureiro, durante a investigação do processo e-Toupeira. Segundo o Correio da Manhã , esta acção de vigilância ocorreu no dia 20 de Janeiro, altura em que os "encarnados" receberam o Desp. Chaves.Para as autoridades, estas prendas - e o acesso a lugares privilegiados na Luz - funcionavam como contrapartida pelas centenas de acessos informáticos feitas de maneira ilegal pelos funcionários judiciais.Saiba tudo sobre este tema, na edição deste sábado do Correio da Manhã