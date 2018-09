Adepto encarnado pediu bilhetes para um encontro diante do Olhanense. É o que revelam emails que estão a circular na Internet.

Sérgio Engrácia terá enviado um email a Nuno Gago, hoje oficial de ligação dos adeptos do Benfica, a pedir 166 bilhetes.



Numa alegada mensagem colocada a circular na Internet, o adepto encarnado requereu ingressos para um encontro diante do Olhanense, que coincidiu com o domingo de Páscoa, 20 de abril de 2014, no qual o Benfica poderia confirmar o 33º título nacional da sua história, algo que veio a acontecer, como conta o jornal Record.