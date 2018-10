No mais recente relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI) sobre Portugal, publicado esta terça-feira, o órgão anti-racismo do Conselho da Europa saúda os progressos significativos do País mas refere preocupações sobre a alegada violência racista da polícia, o abandono escolar dos alunos ciganos e a não-existência de uma legislação anti-discriminação que proteja a comunidade LGBT.

Referindo que em Portugal "os comentários racistas, homofóbicos ou transfóbicos pelos políticos são raros e condenados publicamente", que "muito poucas pessoas ciganas e negras foram vítimas de violência motivada pelo ódio" e ainda que "a grande maioria da população portuguesa pensa que as pessoas LGBT [lésbicas, gays e bissexuais e transsexuais] devem ter os mesmos direitos que os heterossexuais", a ECRI ressalva que "apesar do progresso alcançado, há ainda algumas questões preocupantes".

Por um lado, "a discriminação no exercício de um cargo público ou de uma profissão não foi ainda considerada uma infracção penal", explica o órgão anti-racismo no relatório.

Também a definição de "discurso de ódio" e "crimes de ódio" que utilizam a Polícia e o Ministério Público preocupa a ECRI, que acredita que esta é "demasiado restrita". Inclusive, defende que "a maioria destes incidentes não é reportada às autoridades". "Os grupos da extrema-direita e neonazis propagam o discurso de ódio na Internet e ameaçam os migrantes e as organizações que trabalham na defesa dos seus direitos. Em muitos casos, as medidas tomadas para combater o discurso de ódio são insuficientes e as sanções aplicadas não são dissuasoras", pode ler-se no relatório.

Ao abordar as questões das acusações de violência racista cometidas por agentes da polícia, a ECRI defende que "nenhuma autoridade reuniu sistematicamente estas acusações e procedeu a um inquérito eficaz para determinar se são ou não verdadeiras", considerando que "isto levou ao medo e falta de confiança na polícia, particularmente entre pessoas de origem africana".

Relativamente ao abandono escolar, a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância refere que "o abandono escolar das crianças afro-descendentes é três vezes maior e existem cinco vezes menos alunos de origem africana na universidade". Já a situação das crianças ciganas é considerada pelo órgão "profundamente preocupante", que refere que "90% delas abandonam a escola cedo, frequentemente entre os 10 e 12 anos de idade".

Sobre a comunidade LGBT, a entidade refere que os dados "são escassos e não existe uma legislação anti-discriminação abrangente que as proteja". Devido a uma discriminação continuada, "a maioria das pessoas LGBT sentem-se forçadas a esconder a sua orientação sexual e identidade de género, por exemplo na escola, no local de trabalho e mesmo perante o pessoal de saúde", explica o relatório.

Quais as soluções?

Na sequência destas preocupações, a ECRI recomenda às autoridades portuguesas "ampliar o espectro da legislação anti discriminação" e "adoptar uma lei anti discriminação que abranja os motivos da orientação sexual e identidade de género". Segundo o órgão do Conselho da Europa, deveria reforçar-se "a educação em matéria de direitos humanos, disseminar a informação sobre os direitos e os recursos que estão disponíveis em caso de discriminação e discurso de ódio e ajudar os media a prevenir e erradicar o discurso de ódio, particularmente na Internet".

Já a Polícia e o Ministério Público deveriam, segundo a ECRI, "adoptar uma definição lata do crime de ódio, intensificar as suas interacções com as pessoas e os grupos expostos ao racismo (…) e incentivá-los a apresentar queixas".



O órgão anti-racismo recomenda ainda que seja assegurado o fim dos casos de despejos forçados ilegais e que todas as crianças ciganas frequentem rigorosamente o ensino obrigatório até aos 18 anos.