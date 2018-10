Nova equipa de advogados do Benfica ainda não teve tempo de analisar o processo, recorrendo a uma prerrogativa que permite alargar o tempo máximo definido para a opção.

Terminava esta segunda-feira o prazo para requerer a abertura de instrução do processo e-toupeira, mas a Benfica SAD ainda não avançou para tribunal. O clube optou por utilizar uma prerrogativa legal que lhe permite um prazo extra de três dias, a troco de uma multa (no máximo 700 euros).



A equipa de advogados - Rui Patrício, João Medeiros e Paulo Saragoça da Matta - só agora foi constituída, não tendo ainda tido tempo suficiente para analisar o processo.



A principal defesa do Benfica assentará no facto de a SAD não poder ser responsabilizada pelos actos de Paulo Gonçalves, segundo o Correio da Manhã. Para os advogados o facto de nenhum administrador ter sido constituído arguido ilibará a responsabilidade da Benfica SAD.



A discussão, nesta fase, será essencialmente jurídica, podendo o Benfica arrolar várias testemunhas no processo, para provar essencialmente que Paulo Gonçalves não desempenhava funções análogas aos de administrador.



Refira-se, ainda, que esta fase do processo, embora seja facultativa, arrastará todos os arguidos, desde que alguém a requeira.



Os prazos obrigam a que até ao início de Janeiro seja conhecida a decisão instrutória.